È arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno, quello dei saldi estivi. Se siete delle vere fashion victims non potete che iniziare a tirare fuori tutti i vostri risparmi, per un po’ di shopping. I saldi sono iniziati, anche online ci sono cose interessanti a portata di click e senza le lunghe file alla cassa. La parola d’ordine? Versatilità, per outfit sempre diversi e in linea con le principali tendenze dell’estate 2019.

Nel guardaroba non deve mancare…

Abito lungo

In estate un vestito lungo è davvero essenziale. Sceglilo con la scollatura all’americana oppure con un fiocco che si incrocia dietro. Sono molto chic quelli in stile impero, con il corpetto più stretto e la gonna lunga che scende morbida sul fisico. L’importante è optare sempre per una fantasia fiorata.

Mini abito

Anche un mini dress è essenziale per il tuo guardaroba estivo. Prediligine uno dal tessuto leggero e svolazzante, che dona un tocco raffinato al look. Stretti stile anni ’90 o svasati, l’importante è scegliere il colore che più si adatta al vostro stile.

Giacca di jeans

La giacca di jeans è un must che non può assolutamente mancare nell’armadio più fashion. Versatile, stilosa, perfetta con tutto, questo capospalla è indispensabile per salvarti in ogni occasione! Da indossare con un outfit casual fatto di t-shirt, pantaloni chino o gonna a pieghe in stile collegiale così come portata su un abito da sera, la denim jacket calzerà a pennello sempre.

Pantaloni palazzo

Nella tua lista dei desideri non possono mancare i pantaloni, meglio se a palazzo, che resistono alle tendenze e possono essere usati trasversalmente in molte occasioni. A vita alta e in tinta unita, con piccole pences sul cinturino a dare un maggior volume a tessuti morbidi e cascanti.

Top uncinetto

I top estivi fatti all’uncinetto sono un capo d’abbigliamento jolly, freschi e sbarazzini oppure eleganti e raffinati, perfetti per la stagione calda.

Mini gonna

Il simbolo dell’omologazione più che dell’emancipazione. I suoi centimetri di pelle nuda non consentono più movimento, come sognava Mary Quant. Quindi, non possiamo fare a meno di acquistare una mini gonna per il nostro guardaroba estivo.