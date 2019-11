Di origini libanesi, Roula Khalaf lavora per il Financial Time dal 1995, prenderà il posto di Lionel Barber che guida il quotidiano da ben 14 anni, ma la notizia più sorprendente è che sarà la prima donna al mondo a prendere l’incarico.

Girl power

“Una notizia personale: sono elettizzata per la mia nomina a prossimo direttore del FT. Che privilegio seguire il grande Lionel Barber” Roula Khalaf.

Il Financial Times ha nominato una donna, Roula Khalaf, alla guida della sua redazione. È la prima volta in oltre 131 anni di storia del giornale britannico che il Financial Times sarà guidato da una direttrice. La giornalista/scrittrice è nata in Libano, ha lavorato in Medioriente durante le cosiddette ‘primavere arabe’ ed è anche conosciuta per essersi adoperata per conquistare più lettrici.

Carriera

“Sono pienamente fiducioso sul fatto che continuerà la missione del FT di fornire giornalismo di qualità senza paura e senza favori, ispirare e guidare una squadra di giornalisti talentuosi e perseguire la nuova agenda del FT che copre affari, finanza, economia e notizie dal mondo”, Tsuneo Kita, Presidente del FT dal 2015

Roula Khalaf era stata vicedirettrice della testata dal 2016, dove scrive quotidianamente di business e affari. Laureata alla Syracuse University, con un Master di Affari Internazionali alla Columbia University di New York, è una veterana del celebre giornale rosa salmone, dove ha lavorato dal 1995 prima come corrispondente dal Nord Africa, poi dal Medio Oriente e in seguito come foreign editor. La giornalista ha avuto il compito di coordinare oltre 100 corrispondenti stranieri e gestito diversi progetti editoriali interni al giornale. Prima di entrare a far parte della Financial Times, è stata anche scrittrice per la Forbes a New York.