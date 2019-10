“Se siete tristi, se avete un problema sentimentale, truccatevi, mettete il rossetto rosso alle labbra e attaccate! Gli uomini non sopportano le piagnucolose” Gabrielle Chanel

Il rossetto rosso rappresenta il must have beauty di una donna contemporanea, perfetta interprete di uno dei trend make up più cool di stagione fredda. Tornato deciso sulle passerelle dell’Autunno/Inverno 2019/2020 anche le celebrità non possono fare a meno nel loro beauty look.

Come Beyoncé

Il rossetto rosso rappresenta il cosmetico in grado di “risolvere” anche il più semplice dei look. Ecco perché le celebrità non possono farne a meno. C’è chi come la cantante Beyoncé ama il rosso fuoco e decide di abbinarlo ad outfit colorati per mettere in risalto ancora di più la splendida carnagione ambrata. Ne esistono varie sfaccettature, ma il rosso è l’unico colore che si adatta a tutti gli incarnati, a tutti i capelli, a tutti gli occhi e soprattutto toglie la stanchezza dal viso, smorza imperfezioni come le occhiaie e regala luminosità al vostro viso.

Come Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, che quest’anno compie 50 anni continua ad essere una delle celebrità più invidiate per quanto riguarda beauty look. Anche lei non può fare a meno di sfoggiare per concerti e party esclusivi il rossetto rosso. Per la scelta della tonalità del vostro red lipstick è tutta una questione di sottotono: se il colore naturale delle vostre labbra è vagamente violaceo allora puntate sui rossi freddi, se invece assume un tono corallo preferite i rossi caldi, come quello della cantante latina. Allora cosa stiamo aspettando è il momento di sfoggiare un make up da urlo per essere al passo con le tendenze Autunno/Inverno 2019 2020.