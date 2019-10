Lo abbiamo notato sulle passerelle delle maisons più famose e sulle labbra di celebrities come Rihanna e Kendall Jenner che hanno lanciato la moda di indossare rossetti scuri con stile ed eleganza, anche abbinandoli a look particolari. Una tendenza dark che non ci abbandonerà per tutto l’Autunno/Inverno 2019 2020.

Come le celebrità

I primi rossetti neri si sono visti nel 1976 in Inghilterra e facevano parte del look di uno stile che avrebbe da lì in poi avuto grande successo nel mondo beauty delle star e non solo. Bionde, more o rosse, il rossetto nero si presta ad ogni incarnato. Per chi come Rihanna ha una tonalità di pelle ambrata ne esalta l’intensità e non risulta nemmeno troppo scuro. Per chi invece ha una tonalità di pelle molto chiara come quella della top model Kendall Jenner, il contrasto dona al vostro viso un’aria da gothic doll. Abbinato al giusto outfit, non rappresenta più come in passato un’adesione allo stile punk e gotico, ma risulta moderno, elegante e raffinato.

Come applicarlo

Per applicare il rossetto nero per, è necessario essere particolarmente attenti, per evitare eventuali sbavature:

1. Applicare una matita opaca dello stesso colore del rossetto

2. Scegliere un buon prodotto, a lunga tenuta, per evitare che il rossetto vada via a metà serata

3. Applicarlo con un pennellino adatto, per un lavoro preciso e senza sbavature

4. Evitare di truccare troppo gli occhi

Allora cosa stiamo aspettando? Adesso che sappiamo tutti i segreti su come applicarlo, non ci resta che realizzare il nostro beauty look.