No dubt at all! Ora le labbra si truccano con tinte sempre più naturali, è questa la tendenza rossetti Primavera / Estate 2019 già vista nei backstage delle sfilate. Ma a pensarla così sono anche i grandi marchi beauty che per la primavera e per l’ estate propongono rossetti morbidi, cremosi e lucidi che rendono le labbra visivamente più piene e donano quell’effetto make up naturale tipico degli anni ’90.

Qualunque sia il tuo colore di occhi, capelli, e incarnato del viso, con le labbra lucide non sbagli mai, ecco tutti i rossetti di tendenza dei marchi costosi e quelli economici per dipingere le labbra quando le temperature si innalzeranno.

Dior Gloss Dior Addict Stellar Shine

L’ultima novità di casa Dior unisce cosmesi e trattamento in un gloss che promette luminosità estrema, colore e un plus di idratazione grazie alla formula arricchita con aloe vera, oli e cere. Scoprite tonalità e swatches nell’articolo dedicato ai nuovissimi gloss Dior Addict Stellar Shine (prezzo 34,90 € – acquista qui).

Chanel Rosetto Rouge Coco Flash

30 nuance irresistibili, scriventi e golose e una formula che promette di essere idratante e scorrevole, grazie alla presenza di oli e burri di origine naturale. Per conoscere nel dettaglio tutti i colori e gli swatches, potete leggere l’articolo dedicato ai nuovi rossetti Chanel Rouge Coco Flash (prezzo 35,50 € – acquista qui).

Givenchy Balsamo Labbra Le Rose Perfecto

Il balsamo labbra Givenchy Le Rose Perfecto amplia la gamma con otto nuove referenze, pronte a vestire di colore, idratazione e volume le labbra, grazie all’estratto di karité e al complesso Lip Replumper (prezzo 32,90 € – acquista qui).

Lancôme Rossetto Idratante L’Absolu Mademoiselle Shine

I nuovi rossetti Lancôme Mademoiselle Shine uniscono la morbidezza e l’idratazione di un balsamo a una gamma cromatica ispirata a un bouquet primaverile, con ben 25 shade tutte da scoprire (prezzo 29,90 € – acquista qui)!

Neve Rossetti Nude NewDelicious

Deliziosi come il loro nome e ispirati ai profumi e alle sfumature di vaniglia e cacao, i rossetti nude Neve Cosmetics NewDelicious della linea Dessert a Lèvres hanno una texture morbida e coprente e sono 100% vegan (prezzo 12,90 € – acquista qui).

Clarins Rossetto Joli Rouge Lacquer

Il nuovo gloss Joli Rouge Lacquer di Clarins promette di essere intenso come un rossetto, brillante come una lacca e nutriente come un balsamo. Disponibile in 8 colori, è formulato con estratto di salicornia e oli idratanti, per un effetto vinile lucido e intenso (prezzo 25 € – acquista qui).

