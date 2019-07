Rosie Huntington-Whiteley raggiunge il marito Jason Statham sul tappeto rosso alla prima di Hollywood del suo nuovo film, Hobbs & Shaw. La splendida coppia ha anche postato uno scatto dal loro giro in auto per l’evento, dove entrambi sono apparsi pervasi da brividi di eccitazione. Vi dirò una cosa, anch’io sarei un po’ su di giri se sapessi che mi manca poco per mostrare lo stacco di coscia più sgambato della storia.

Se riesci a crederci, l’abito Versace di Rosie Huntington-Whiteley aveva uno scintillante spacco metallico che le risaliva la coscia, e poi si estendeva su un pannello trasparente che tagliava il lato e la scollatura del suo corpo perfetto. Quindi sì, si vedeva molta pelle. Gli orecchini a cerchio di Rosie avevano lo stesso fascino appariscente dei particolari del vestito, e attiravano solo più attenzione sul suo spacco e sugli alti tacchi a spillo con un solo cinturino di cristalli su cui si trovava in qualche modo in equilibrio.

Suo marito ha coordinato un completo carboncino con una camicia nera e occhiali da sole Lucite, permettendo a Rosie di mostrare l’abito bianco angelico che Donatella Versace ha creato per lei. Avanti, guardate ogni angolo della serata di coppia, e non dimenticate di fare zoom sugli incredibili dettagli di bellezza, come la pelle abbronzata e luminosa di Rosie.