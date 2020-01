“Cercavo di far andar bene questa relazione, ci ho provato con tutto il cuore ma non è servito a niente. Così ho cantato il vaffanculo con il colore più bello di sempre” Roshelle

Roshelle torna sulla scena musicale più forte di prima, ad affiancarla stavolta due grandi volti della musica italiana. Nek e Emis Killa. La cantante dai capelli rosa continua a conquistare il cuore di tutti gli italiani.

Pink

“Non ti prender male se son rosa naturale” Roshelle

Per Roshelle e Emis Killa, il 2019, è stato particolarmente positivo e ricco di cambiamenti. “Rosa Naturale” è il titolo del singolo, cantato tra entrambi, già nella top ten delle canzoni più ascoltate in Italia, a pochi giorni dalla sua uscita. I cantanti, hanno partecipato insieme anche al party in onore di YO! MTV Raps, programma dedicato ai campioni totalmente alla musica rap. Sappiamo che, l’edizione italiana sarà presentata proprio da Emis Killa e arriverà su MTV Italia e in streaming su NOW TV in primavera.

Cielo

“Il rosa appassiona, è veramente un colore speciale. Secondo me è il colore dell’amore. Ci siamo incontrati e ci siamo innamorati. Da allora siamo sempre insieme”. Roshelle

Roshelle ha inoltre collaborato con Nek, duettando con la canzone “Dove inizia il cielo“. I due cantanti hanno abbracciato il progetto “Ringo insieme si vince!” per dimostrare che la musica ha un linguaggio universale e soprattutto intergenerazionale. La muisca rap abbraccia lo stile classico italiano, chi meglio di Roshelle poteva rappresentarlo?