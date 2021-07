Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter e della Nazionale di Roberto Martinez, è tra i giocatori più forti al mondo. Ha già partecipato a due stagioni del Mondiale, in Brasile nel 2014 e in Russia nel 2018, e a due dell’Europeo, in Francia nel 2016 e a questi Europei 2021. Vediamo insieme chi è Romero Lukaku.

Romelu Lukaku, chi è l’attaccante della nazionale: vita privata, carriera, età e segno zodiacale

Lukaku è stato definito dal The Sun “Miglior marcatore nella storia della selezione belga”. La sua vita privata è intrisa di valori, poche certezze ma buone, anzi, una sola su tutte. La sua ragione di vita è il figlio Romeo Emmanuel. Nato in Belgio, ad Anversa, il 13 maggio 1993 Lukaku è del segno del Toro. Attaccante centrale dell’Inter e della Nazionale del Belgio, possiede un fisico imponente e una enorme prestanza atletica. Ad oggi parrebbe essere ancora impegnato con la modella belga Sarah Mens. Di lei si sa poco, se non che è una delle figlie del conduttore televisivo Harry Mens. Sarah e Romelu si sono incontrati nel 2016 durante una vacanza del campione. Anche se certe fonti sostengono che i due si siano già lasciati. Lukaku aveva avuto una relazione anche con Julia Vandeweghe, un’istruttrice di fitness belga.

Sul sito sportivo The Players Tribune – una piattaforma multimediale con conversazioni di atleti professionisti – Lukaku nel 2018 raccontava: “Ricordo il momento in cui appresi che eravamo al verde. Riesco ancora a immaginare mia madre al frigorifero e il suo sguardo. Avevo sei anni, tornai a casa da scuola per la pausa pranzo. Mia mamma aveva la stessa cosa nel menu ogni singolo giorno: pane e latte. Quando sei un bambino, non ci pensi nemmeno, però era quello che potevamo permetterci”.

“Quel giorno, quando sono tornato a casa e sono andato in cucina, ho visto mia madre al frigorifero con la scatola del latte, come al solito. Ma questa volta ci stava mescolando qualcosa: stava mescolando l’acqua con il latte. Eravamo al verde. Mio padre era stato un calciatore professionista, ma era alla fine della sua carriera e i soldi erano finiti. Questa era la nostra vita all’epoca”.