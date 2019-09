In attesa di arrivare alla Mostra del cinema di Venezia, Robert Pattinson detta già una delle tendenze capelli più belle del 2019. Il taglio medio vi accompagnerà per tutta la stagione autunnale: si tratta di un falso carré sfilato e destrutturato che conserva le lunghezze davanti per giocare con versatilità nello styling.

Nuovo look

Il merito è di The King, il nuovo film di Netflix diretto da David Michôd in cui Robert Pattinson recita accanto a Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp e Joel Edgerton, e che sarà presentato fuori concorso durante la 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Proprio in questi giorni, infatti, sono state diffuse le prime immagini che vedono protagonista Robert nei panni del Delfino di Francia, e il suo look non è passato affatto inosservato. Sembra evidente che i tagli di capelli di tendenza per l’autunno 2019 non saranno corti. I tagli classici, come quello militare, sono sempre i preferiti degli uomini, ma parlando di pura tendenza per la stagione fredda, il medio lungo è il preferito, come quello di Brad Pitt e Bradley Cooper.

A chi sta bene questo taglio

I lineamenti di un uomo rappresentano una caratteristica determinante per la scelta del taglio di capelli. Un viso quadrato è caratterizzato da una mascella importante, tipica di alcuni divi di Hollywood come Robert Pattinson, è una forma molto mascolina e può rappresentare un vanto, ragion per questo bisogna evitare tagli di capelli appariscenti. È consigliabile mettere in risalto questi tratti così marcati con un taglio super corto o medio lungo possibilmente asimmetrico con i capelli che cadono, da un lato, sulla fronte.