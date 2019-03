La moda è stata fortemente influenzata dalla rivoluzione Hepburn. Pantaloni skinny, ballerine, pantofole, trench e gioielli di taglia XXL sono ancora i protagonisti dei migliori look da street style. Su tutti i red carpet più illustri, per esempio quello della notte degli Oscar, stelle della portata di Natalie Portman e Keira Knightly, oltre che brillare di luce propria si fanno notare per i chiari riferimenti allo stile di Audrey Hepbrun. Sarà stata lei la prima influencer?

Sebbene Audrey dicesse “la bellezza di una donna non è nei vestiti che indossa, nella figura che indossa, o nel modo in cui si pettina i capelli”, la verità è che il suo modo di vestire, di pettinare i suoi capelli o di truccarsi ha rivoluzionato il suo tempo, cambiando completamente il paradigma. Se fino agli anni ’50 eleganza e femminilità erano incentrate sull’indossare gonne vaporose, accentuare il punto vita, vantare scollature generose e marcare le labbra con colorazioni vermiglie. L’arrivo di Audrey ha rotto tutti questi canoni.

Lily Collins ha voluto emulare lo stile di Audrey Hepburn all’inizio della sua carriera. In film come Sabrina o Vacanze Romane, abbiamo visto l’attrice con i capelli da folletto, le sopracciglia folte e gli occhi da cerbiatto, come li chiamava lei. Senza dubbio, Lily sa come sfruttare la sua somiglianza.

Non solo nel mondo del cinema troviamo similitudini. Olivia Palermo ricorda molto Audrey, e non solo per le sue caratteristiche fisiche. La loro naturale eleganza e passione per la moda le avvicina. Ad esempio ad accomunare la diva del cinema e la Palermo ci sono gli eterni occhiali da sole XXL senza i quali Audrey non sarebbe mai uscita per strada, ma anche le giacche di tweed, le ballerine o i gioielli molto appariscenti che spesso completano il total look di Olivia.

Natalie Portman è un’altra attrice che spesso viene accostata per estetica di lineamenti e per fisicità ad Audrey. La sua costituzione, la forma del suo viso, la sua eleganza sul tappeto rosso, il suo fascino innato o anche le sue campagne pubblicitarie, evocano sempre il grande Hepburn.

Keira Knightley condivide una grande somiglianza con Natalie Portman, e probabilmente ciò le è venuto ad aprire le porte della fama. Ma converremo che non è la sua unica somiglianza fisica, la sua figura snella o uno dei suoi sguardi possono spesso risvegliare un déjà vu con Hepburn.

Il confronto della francese con Audrey è stata una costante per tutta la sua carriera, e non solo per il nome. Audrey Tautou condivide i tratti del viso dell’attrice iconica, oltre alla sua figura delicata. Si diceva persino che potesse interpretare Audrey Hepburn in un possibile film biografico. I genitori di Tautou, fan di Hepburn, decisero di battezzare la loro figlia Audrey in suo onore.

Luxgallery consiglia: Karl Lagerfeld e la dieta dei miracoli