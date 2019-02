Grazie a Carrie Bradshaw di Sex and the City, le gonne di tulle furono considerate fashion e quasi tutti gli spettatori desideravano un paio di tacchi Manolo Blahnik, magari blu in satin. Gli abiti nude diventarono un punto fermo nell’armadio di ogni donna. Tuttavia, non puoi parlare dello stile di Carrie Bradshaw senza menzionare la borsetta Fendi Baguette, l’accessorio di forma quadrata che la scrittrice ha sempre appollaiato sotto le sue braccia.

Mentre potremmo non riuscire a far ripartire la serie tv Sex and the City in tempi brevi, Fendi sta invece riproponendo la sua amata Fendi Baguette dall’iconica silhouette ed in una gamma di colori e disegni freschi, il tutto corredato da un libro intitolato Fendi Baguette, che racconta la storia della borsa cult. Per festeggiare, il marchio ha lanciato la campagna ufficiale con l’hashtag #BaguetteFriendsForever ed ha reclutato un volto molto familiare per un video speciale. La vip in questione è la It-girl Caroline Daur. Nel video in questione Caroline e le sue amiche si precipitano in un negozio Fendi per acquistare la borsa, ma il commesso del negozio fa sapere al gruppo che qualcun altro ha appena acquistato l’ultima rimasta.

Un po’ di storia

La Fendi baguette è stata molto popolare tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, spesso citata come la prima It-bag. Il concetto di Baguette era stato ideato per una piccola borsa aerodinamica, portata su un cinturino corto, che poteva essere adattata per look, colori e trame diversi pur mantenendo un’estetica ed una geometria coerente. All’epoca segnava un contrasto ed un distacco rispetto a molte borse popolari da donna, tutte dalla foggia decisamente più importante.

Ancora relativamente piccolo e poco conosciuto, il marchio di moda italiano Fendi ha accettato di prestare la Baguette alla produzione della HBO per la serie tv Sex and the City, che ai tempi era ancora uno spettacolo relativamente nuovo ed in rapida crescita, diventato ad oggi un cult. L’attrice Sarah Jessica Parker ha attribuito personalità alla borsa di Fendi rendendola un accessorio centrale, parte dello spettacolo e del suo personaggio Carrie Bradshaw. Mentre la borsa stava già crescendo in popolarità, la sua importanza nello show l’ha portata ad essere conosciuta e riconosciuta proprio da tutti. Oltretutto ciò ha contribuito ad etichettare Sex and The City come uno spettacolo volto a dettare moda, il vangelo di ogni fashion victim che si rispetti.