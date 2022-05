Sette ristoranti premiati con la stella Michelin da scoprire e provare in Europa

Ristoranti stellati Michelin in Europa assolutamente da provare almeno una volta nella vita. I viaggiatori appassionati alla ristorazione di alto livello avranno la possibilità di unire esperienze culinarie straordinarie ad alcune delle destinazioni europee più famose grazie a Hilton, che rivela la presenza di ben sette ristoranti con stelle Michelin. Soggiorni da sogno ed esperienze culinarie senza precedenti vanno a braccetto all’interno di strutture che hanno conseguito il tanto ambito riconoscimento della stella Michelin. L’equivalente epicureo degli Oscar offre agli ospiti l’opportunità di degustare piatti e drink raffinati senza dover uscire dall’hotel, l’unico dubbio amletico è da dove iniziare.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel: tre stelle Michelin

Sotto la guida di Heinz Beck, famoso a livello mondiale, La Pergola è divenuto un tempio della gastronomia internazionale, storicamente primo ed ancora oggi unico ristorante tre stelle della capitale.

Nella magnifica cornice della terrazza panoramica del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, il ristorante propone una cucina creativa, con varie influenze mediterranee, valorizzata dagli abbinamenti ad hoc dei vini, per soddisfare i palati più esigenti.

Ristoranti stellati Michelin: Waldorf Astoria Amsterdam, due stelle

Diretto da chef Sidney Schutte, premiato con due stelle Michelin, Spectrum è un ristorante dinamico con un evidente retaggio olandese, specializzato in piatti vegetariani. Utilizzando i migliori ingredienti locali dai terreni olandesi e del Mare del Nord, l’offerta culinaria appaga sia il gusto sia la vista.

Il Waldorf Astoria Amsterdam è situato all’interno di palazzi del XVII secolo affacciati sui canali della città in una location da sogno, moderna ed elegante, che esalta un’esperienza gastronomica di classe.

Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace: una stella Michelin e tre cappelli sulla Guida Gault Millau

A marzo, Gordon Ramsay au Trianon Restaurant, una destinazione gastronomica raffinata situata nell’iconico Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace, ha confermato la sua stella Michelin. Nel novembre 2021 è stato anche premiato con tre cappelli sulla Guida Gault Millau, con un punteggio di 16/20. Chef Gabriele Ravasio, a capo della cucina da gennaio, crea insieme allo chef scozzese i menù da cinque o sette portate. L’offerta gastronomica unisce la tradizione della cucina francese all’estetica e alla precisione giapponese, attraverso la selezione attenta di prodotti locali.

Lo storico palazzo è caratterizzato da un’ambientazione regale, con la terrazza del ristorante in stile contemporaneo che si affaccia sui giardini del Parco di Versailles, per una delle residenze di lusso più esclusive della Francia.

Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa: una stella Michelin e tre cappelli sulla Guida Gault Millau

Solo due mesi dopo l’apertura, lo chef stellato più giovane della Croazia, il trentenne Deni Srdoč, ha ricevuto la sua seconda stella Michelin nel nuovo ristorante signature Nebo Restaurant & Lounge at Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa. Inoltre ad aprile il ristorante è stato premiato con tre cappelli sulla Guida Gault Millau con un punteggio di 16.5/20. Lo stile culinario di Srdoč fonde il moderno con sfumature tradizionali e italo-francesi. Lo chef stellato sceglie ingredienti di origine organica da produttori croati accuratamente selezionati, in linea con la propria filosofia di ‘dal produttore al consumatore’ e ‘zero sprechi’.

Il ristorante è situato al quinto piano della nuova struttura, con viste mozzafiato sul mare Adriatico. Da proposte culinarie creative nel ristorante a cocktail serali nella lounge, questa vivace destinazione gastronomica permette agli ospiti di sperimentare nuovi livelli sulla scena culinaria croata.

Hilton Munich Airport: una stella Michelin

A soli due mesi dalla riapertura del Mountain Hub Gourmet at Hilton Munich Airport, il ristorante ha ricevuto la sua prima stella Michelin. Stefan Barnhusen, chef trentatreenne, delizia i palati degli ospiti con una cucina alpina contemporanea, descritta da lui stesso come “purismo moderno contro festosa opulenza”.

I commensali sono accolti in un ambiente semicircolare, posizione previlegiata per ammirare il design contemporaneo del ristorante. Affacciato sui curatissimi giardini della struttura, il Mountain Hub Gourmet at Hilton Munich Airport è perfetto sia per una sosta all’insegna del lusso sia per una vera e propria esperienza di alta gastronomia.

Ristoranti stellati Michelin: Conrad Algarve, una stella

Allo stellato Gusto by Heinz Beck, la vivace cucina mediterranea si fonde con il moderno design scandinavo. Al suo secondo riconoscimento della prestigiosa Guida, Heinz Beck è uno degli chef europei tri stellati più stimati e premiati. Con un menù innovativo di piatti mediterranei classici arricchiti da un estro moderno, il Conrad Algarve è diventato una destinazione gourmet di punta dell’Algarve.

Il contemporary signature restaurant presenta un’animata cucina a vista, un menù di sigari cubani e una terrazza con vista sull’infinity pool del Resort.

Hilton Barcelona Diagonal Mar: una stella Michelin

Aürt, con a capo lo chef stellato Artur Martinez, propone piatti di stagione e tapas di ispirazione giapponese e mediterranea. Questo ristorante “coraggioso e vivace” reinterpreta i concetti culinari e gli ingredienti tradizionali con tecniche moderne e prodotti di provenienza locale.

La sorprendente location nella lobby dell’Hilton Diagonal Mar Barcelona offre due bar, in cui gli ospiti hanno la possibilità di gustare i piatti mentre gli chef cucinano di fronte a loro per un’esperienza gastronomica dinamica e coinvolgente.

