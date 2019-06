Rihanna colpevole di aver rievocato il vestito sopra i pantaloni. From 2000, with love

Uno dei trend più caratteristici degli anni ’00 era il vestito sopra i pantaloni. Quel lavoro di stile clashing, in cui un sundress grazioso fa’ coppia con i pantaloni e i jeans, è stato lentamente debellato e mandato a ripercorrere la sua strada indietro nei tempi, lontano dalla moda corrente. Ma attenzione! Le insidiose stratificazioni sono saltate fuori la settimana scorsa, sia sulle passerelle che sulle celebrità più stilose: Rihanna colpevole fino a prova contraria!

Condividendo una nuova immagine su Instagram, la cantante e designer Fenty ha fatto debuttare la sua interpretazione stratificata: una classica T-shirt bianca a cui ha sovrapposto un top lungo viola, trasparente e con le bretelle; sotto i sempreverde blu jeans. Tutto ciò da interpretare come uno sguardo grungy-chic che ha fatto un cenno alle radici originali punky della tendenza. Rihanna poi accessoriata con una pochette di piume viola per mantenere lo schema di colore del suo outfit, mentre tonnellate di braccialetti luccicanti, collane, e clip tra i capelli (vero must 2019–>hair clip di ritorno dai ’90! ) hanno completato e rifinito il look.

Nel frattempo, i suoi piedi hanno calzato un paio di scarpe col tacco by Amina Muaddi—un’etichetta emergente di calzature che la cantante-imprenditrice non riesce a smettere di indossare ultimamente. Quindi, stratificare nei caldi mesi estivi sembra una cosa giusta da fare? Non sarà un po’ troppo caldo? Forse, come Rihanna, con una maglietta sottile e un vestito sgargiante che fluttua leggero, la versione del trend è il più ventilata possibile.

