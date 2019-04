Rihanna è una vera fan della moda. Oltre a sfoggiare look freschi di passerella delle migliori etichette di lusso di fama mondiale, si impegna anche a sostenere i designer emergenti di tutto il mondo, spesso con l’aiuto del suo attuale stilista, Jahleel Weaver. Per anni, ha usato la sua piattaforma social per far luce su giovani creativi cool che stanno ancora volando sotto i radar, come il talento sudcoreano Hyein Seo, la cui collezione di diplomi della Royal Academy of Fine Arts di Anversa è apparsa sul retro del Bad Gal che ha spinto il designer sotto i riflettori.

Riri fata madrina

Prendiamo ad esempio il look che ha recentemente indossato, firmato dalla stilista ucraina Marianna Senchina, o le eleganti slipper create da Dorateymur, una designer di scarpe turche con sede a Londra. Ha dimostrato più e più volte che il suo sguardo viaggia in lungo e in largo esplorando le ultime mode, e ora ha allargato le sue vedute anche sull’Italia.

Le sorelle Venturini

La scorsa notte, l’imprenditrice di bellezza/cantante è stata avvistata mentre lasciava un evento Fenty Beauty a Londra. Per quanto riguarda l’outfit si è affidata ad un total look giallo vivace, ma è stata la scelta della borsa quella che ha fatto da protagonista alla serata: Rihanna ha indossato un’elegante borsa mini in pelle scamosciata di Medea, un’etichetta con sede a Milano lanciata l’anno scorso da due sorelle italiane , Giulia e Camilla Venturini. La linea prende il nome dal film di Pier Paolo Pasolini del 1969 sulla strega mitologica greca.

Riri aveva precedentemente già indossato il marchio, dedicando in febbraio anche un post Instagram ad una delle loro borse, ma questa all’evento di Londra è stata la sua prima apparizione in high-profile in cui ha sfoggiato il loro design sotto gli occhi di tutti.

2019 like 1990

Ha matchato lo stile aerodinamico accostando capi coerenti, il tutto in giallo canarino: un abito in raso con spalle scoperte, décolleté in satin strappy e occhiali da sole con lente colorata in stile anni ’90 che completano perfettamente l’aspetto grafico. Per non dimenticare poi la gran quantità di accecanti gioielli di cristallo, dalla moltitudine di anelli, passando per la collana e terminando con degli orecchini dalle dimensioni importanti.

Luxgallery consiglia: Unghie: mandorla, stiletto, squadrate, quali e come scegliere