La filata di intimo del brand Savage di Rihanna ha riscosso notevole successo durante la Fashion Week di New York 2019. Tra bustini, pizzo, trasparenze e corpi seminudi al Barclays Center è andato in scena un vero e proprio sexy show, che ha conferito alla pop star/stilista il titolo di regina delle passerelle newyorchesi.

The best

Rihanna ha presentato la nuova collezione Autunno Inverno 2019 del suo brand di lingerie durante la New York Fashion Week con una grande sfilata-evento, che ha visto la partecipazione di numerose star. In front row non potevano mancare, le bellissime Bella Hadid e Cara Delevingne. La passerella di Rihanna rappresenta una risposta all’ex patinatissimo Victoria’s Secret Show. L’approccio della pop star alla moda è diametralmente opposto rispetto a quello adotto da VS. Ad aprire le danze è stata la stessa Rihanna, che si è esibita in una fantastica coreografia insieme a un grande corpo di ballo, seguita da Gigi Hadid (la prima a calcare la passerella). Strettissime le regole per tutti gli ospiti del fashion show con il divieto di riprese. Gli smartphone degli invitati sono stati temporaneamente “sequestrati” all’ingresso.

“La mia visione per Savage X è sempre stata all’insegna dell’inclusività. Tutto quello che desidero è avere un impatto positivo sulle donne. Non ci sono regole per creare l’intimo. Puoi essere a tuo agio quanto ti pare e sexy quanto ti pare.”

La collezione

“Come fossero opere d’arte, dichiarando che pizzi e merletti, guepière e reggiseni, non sono stati realizzati per soddisfare gli altri, ma appagare noi stesse” è questo l’altro messaggio che Rihanna vuole lanciare attraverso la nuova collezione Fenty. Una collezione di lingerie che collezione dopo collezione conquista posizioni sempre più alte nel fashion system. Tra le anticipazioni tendenze 2020 emerse dalla sfilata ci sono: tutine in rete con inserti preziosi, corsetti in pizzo in stile pin-up, body e completi dal piglio sportivo disponibili in tutte le taglie e pensati per celebrare una nuova idea di fascino femminile, incentrata sull’unicità di ogni donna e sulla sicurezza del proprio corpo.