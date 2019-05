Rihanna sta conquistando il mondo, un’impresa artistica alla volta, e recentemente ha rivelato di come diventare “grassa e curvy” abbia cambiato il suo modo di vedere e progettare la sua prossima linea di moda. La cantante trentunenne ha un album in uscita, e sta dominando il mondo del beauty con i suoi famosi prodotti Fenty, e si sta preparando a debuttare nella sua primissima linea di alta moda a fine mese a Parigi.

In un’intervista a The New York Times Style Magazine, ha rivelato che il suo corpo l’ha aiutata a vedere la moda in modo diverso, e ha cambiato il suo modo di vestire “in termini di proporzioni” da quando lei stessa è diventata una curvy-girl. «Indossi ciò che ti sta bene e basta. In questo momento sono grassa e curvy, quindi se io stessa non posso indossare le mie cose allora, voglio dire, non funzionerà, giusto?»

Ha continuato: «E la mia taglia non è la più grande. In realtà è più vicino alla dimensione più piccola che abbiamo. Raggiungiamo una 46 francese (50 italiana, ndr). Ho creato anche la capsule in collaborazione con LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, e si chiamerà Fenty Fashion, stesso imprinting della linea beauty.»

«Mi sono evoluta lentamente nel mondo della moda. Prima ho indossato, poi acquistato, riconosciuto per il mio stile, ed infine accettato le collaborazioni con i marchi», ha rivelato. La linea di moda è pronta per essere pubblicata online a partire dal 29 maggio, in pieno stile Rihanna: «Sono pantaloni della tuta con perle, o una giacca di jeans maschile con un corsetto. Mi sento come se vivessimo in un mondo in cui le persone stanno abbracciando ogni cosa di quello che sono.»

