Rihanna ha avuto una serata interamente dedicata a sé stessa, a New York, per celebrare la sua linea pop-up Fenty. Potete starne certi, la cantante/ designer ha portato alla festa il suo vestito migliore. RiRi è stata fotografata mentre si recava al suo party indossando un mini abito rosa piuttosto stravagante.

Ha accessoriato l’outfit con orecchini giganti color turchese e tacchi magenta. La stampa e tutti gli invitati non hanno potuto far altro che notare il clamoroso ritardo di Rihanna, presentatasi alla festa 3 h abbondanti dopo. Una cosa però bisogna dirla, la sua entrata in scena è stata così d’impatto che tutti hanno dimenticato in fretta l’accaduto.

Sarah Paulson per la rivista Interview ha intervistato Rihanna poco dopo il suo arrivo al party. Lì, la cantante ha parlato di dare più priorità al suo equilibrio lavoro-vita. «È solo negli ultimi due anni che ho iniziato a capire che hai bisogno di trovare il tempo per te stesso, perché la tua salute mentale dipende da questo» ha detto Rihanna. «Se non sei felice dentro, non sarai felice nemmeno di fare cose che ami fare. Ti sembrerà di dover fare le faccende di casa. Non voglio mai che il lavoro sembri un lavoro di routine. La mia carriera è il mio scopo, e non dovrebbe mai sembrare altro che un posto felice.»

«Ho reso le cose piccole un problema, come andare a fare una passeggiata o andare al supermercato. Ho iniziato una nuova relazione e per me è importante. Ed ho pensato subito “Ho bisogno di trovare il tempo da dedicare a questo”. Proprio come io nutro i miei affari, ho bisogno di coltivare anche altre cose. Ogni tot mi prenderò due/tre giorni alla volta, sul mio calendario ora ogni tanto spunta la dicitura “P” che significa giorni Personali. Questa è una cosa nuova e che mi entusiasma.»