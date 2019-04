La bellissima cantante Rihanna, presenta la nuova collezione di intimo Neon Psychelic Savage x Fenty, dai colori sgargianti per un look super sensuale. Pochi giorni fa la popstar aveva postato una foto su Instagram nella quale sfoggiava un reggiseno rosa e twinset giallo, un post da 1 milione di likes. La nuova linea spring/summer 2019 Fenty è sorprendente coma la Rihanna, che sembra avere un occhio da vera stilista.

La nuova collezione Savage x Fenty

Rihanna con le sue lunghe unghie gialle neon e un paio di sandali con cinturino rosso, ha fatta impazzire il web. Una foto super sensuale, che ha messo in risalto la nuova collezione di intimo firmata Fenty. la collezione comprende: un set di Cami Mesh , Rihanna è assolutamente sensazionale nelle nuove immagini della campagna. Questo Cami Mesh giallo neon è perfetto da indossare in camera da letto, ma non è particolarmente trasparente quindi è possibile indossarlo anche fuori casa.

Il tessuto è a rete ,significa che per indossarlo è opportuno sovrapporlo a una classica T-shirt bianca o grigia. Per completare il vostro look, abbinarlo con un paio di jeans boyfriend.

I pezzi forti della nuova collezione Neon Psychelic

Savage X Booty Short ha un cinturino morbido in oro rosa elasticizzato, una vestibilità alta e il logo X sul fianco posteriore sinistro, in color lavanda o nero.

La Butterfly Garter Belt ha una chiusura posteriore con gancetto, hardware color oro rosa e cinghie regolabili, in giallo neon.

La Mesh Cami ha rifiniture in pizzo, spalline regolabili e un fiocco in raso sul davanti, in giallo, rosa e nero.

Rihanna alla conquista del fashion system

Da super popstar di fama mondiale a stilista affermata, il passo è stato breve per Rihanna e il successo straordinario. La popstar sta dimostrando, ancora una volta, dopo la collezione di make up, numerosi consensi riscossi anche dal suo brand di lingerie Savage X Fenty, che produce intimo pensato per donne di tutte le etnie e tutte le taglie.

Il 12 settembre 2018 Rihanna, aveva letteralmente conquistato New York, con un fashion show strepitoso e perfettamente in linea con i valori del suo brand. Accanto a lei, avevano le super modelle Gigi Hadid e Bella Hadid, tra le più richieste di questa settimana della moda newyorchese, accanto altre modelle in topless, curvy e donne con pancione in bella vista. Il motto della casa di moda Savage x Fenty è: “Savage X is about respect. Do what you do. Be unapologetically you. Embrace individuality.”