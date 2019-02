Quindici modelle molto diverse per nazionalità, colore della pelle, dimensioni rappresentano la “nuova generazione di bellezza’’ con il marchio pensato e realizzato dalla popstar americana Rihanna. Fenty Beauty è l’insieme di una gamma di prodotti adatto a qualsiasi tipologia di viso, dal fondotinta agli illuminanti, l’importante è non aver paura di osare. Non a caso nel video di presentazione della campagna pubblicato su Instagram, appaiono modelle come Halima Aden, musulmana che posa e sfila con l’hijab, Duckie Thot, modella sudanese-australiana in passato derisa per il colore della pelle e la famosa Slick Woods, che con la sua testa rasata e il sorriso impreciso è il simbolo della bellezza anti-convenzionale. Perché si sa, la bellezza non ha forma, non ha colore.

La nascita di Fenty Beauty by Rihanna

Il marchio Fenty Beauty si fa portavoce del concetto di diversità all’interno del mondo dove il make up è diventato un pretesto per modificare i tratti naturali del proprio viso. La bellezza naturale è quello che ci rende unici, come il marchio Fenty Beauty, nome che deriva dal nome d’arte completo della popstar ‘’Robyn Rihanna Fenty’’. Il brand è stato lanciato nel mercato della cosmesi l’8 settembre 2018 che coincideva con la New York Fashion Week. E’ possibile da allora acquistare i prodotti sul sito ufficiale fentybeauty.com e in 1300 negozi sparsi in 17 paesi diversi, le collezione è disponibile anche in Italia in tutti gli store Sephora. Alla popstar di certo non manca la creatività.

I prodotty Fenty Beauty by Rihanna

Una linea di prodotti strong, dai rossetti agli illuminanti, la collezione è composta da colori che difficilmente passano inosservati, si, perché nella vita bisogna osare e Rihanna ne ha dato dimostrazione. La linea Fenty Beauty comprende: primer, fondotinta, illuminanti, correttori, contouring disponibili in 40 sfumature, spugne e pennelli adatti all’applicazione dei prodotti, lucidalabbra super brillanti rosa o nude e rossetti matt di tutti i colori dal blu al viola al verde. Sicuramente il pezzo forte della collezione è l’highlighter doppio, da una parte abbiamo un bel arancione acceso e dall’altra un viola intenso, possiamo applicarlo anche sugli occhi, sulle guance e sulle spalle come ci ha mostrato Rihanna in un video tutorial su Instagram. L’importante è usare il trucco non come una ‘’bella maschera’’ di noi stessi, ma come espressione interiore e poi esteriore.