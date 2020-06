Tra gli attori più amati del cinema mondiale Richard Gere, classe 1949, sex symbol degli anni Ottanta, che ha debuttato nel 1977 interpretando un ruolo secondario nel film In cerca di Mr. Goodbar. Diventato famoso per pellicole indimenticabili come Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman e Chicago, grazie alla quale ha vinto un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale, Richard Gere ha recitato anche in Schegge di paura, Se scappi ti sposo e Autumn in New York. Proprio mentre era impegnato sul set di quest’ultimo, diretto da Joan Chen, il divo hollywoodiano, allora 51enne, ha scoperto di soffrire di una patologia molto rara.

Richard Gere, malattia di Lyme: l’hanno avuta anche Avril Lavigne e Victoria Cabello

Secondo quanto riferito da ‘Urbanpost’ durante le riprese di Autumn in New York, capolavoro del 2000 con Winona Ryder e Anthony LaPaglia, Richard Gere avrebbe capito di essere affetto dalla malattia di Lyme. Si tratta di una patologia che prende il nome da un piccolo centro del Connecticut, dove nel 1975 si sono verificati numerosi casi di infezione. Conosciuta pure come borreliosi di Lyme, proprio perché l’agente patogeno che la causa si chiama Borrelia, essa può essere trasmessa all’uomo mediante la puntura di una zecca. Proprio per questa ragione il rischio di esserne colpiti è maggiore nella bella stagione, quando si sta maggior tempo all’aria aperta, dove è più facile imbattersi nel parassita. Il problema è che non è affatto facile da individuare come patologia: i sintomi della malattia di Lyme rassomigliano molto a quelle delle comuni infezioni.

«Su questa malattia c’è poca informazione. Spesso la diagnosi rischia di arrivare in ritardo»

Secondo gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) «su questa malattia c’è poca informazione e spesso la diagnosi rischia di arrivare in ritardo». Una patologia da non prendere assolutamente sottogamba: «Quando essa viene riconosciuta nella fase iniziale guarisce quasi sempre con una terapia a base di antibiotico specifico. Se cronicizzata però può portare complicazioni a carico della cute, le articolazioni, l’apparato nervoso e più raramente, cuore e sistema immunitario», sono le parole degli esperti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste, che specificano: «Non pochi, soprattutto tra i bambini, sono gli episodi di paralisi facciale».

Richard Gere in ‘buona compagnia’: tutte le star che soffrono della malattia di Lyme

Richard Gere, che per affrontare le cure nel 2000 ha dovuto lasciare il set di Autumn in New York, non è il solo personaggio del mondo dello spettacolo ad essere stato colpito dalla malattia di Lyme. Pubblicamente molti hanno ammesso di aver sofferto di questa patologia. Tra i tanti la cantante Avril Lavigne, la pop star Justin Bieber e la conduttrice italiana Victoria Cabello, che tempo fa ha raccontato di non aver potuto lavorare a lungo perché sempre spossata e priva di energie. E ancora la modella Bella Hadid, che ha reso noto su Instagram il contagio della madre Yolanda Foste, Alec Baldwin che ne soffre in forma cronica e Ben Stiller che si è accorto di averla grazie a dei controlli per un’infezione al ginocchio. Stando ai rumors pure l’ex presidente Usa George W. Bush ne avrebbe sofferto.