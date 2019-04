Una delle fotografie più iconiche del celebrato fotografo statunitense Richard Avedon (1923-2004) è stata aggiudicata nei giorni scorsi ad un’asta di Christie’s a New York, per la stratosferica cifra di 615.000 dollari. Si tratta della celebre “Dovima with Elephants, Evening Dress by Dior”, scattata nel 1955 al Cirque d’Hiver di Parigi. La foto ritrae la modella americana Dorothy Virginia Margaret Juba, conosciuta come Dovima, in un abito di seta di Dior in posa in mezzo agli elefanti.

Si tratta del secondo prezzo più alto mai stabilito per un’opera di Richard Avedon. Il record per uno scatto del fotografo di moda è stato stabilito nel 2010 da Christie’s a Parigi con 1,2 milioni di dollari, sempre con una foto di Dovima dello stesso soggetto del 1955.

Altri top lot dell’asta newyorchese di Christie’s dedicata alla fotografia sono stati conseguiti da un lavoro di Edward Steichen (1879-1973) con “Loretta Young, Hollywood, August 1931”. La foto è stata battuta per 38.000 dollari contro una stima di 10-15.000 dollari. Poi “Harlequin Dress (Lisa Fonssagrives-Penn) di Irving Penn (1917-2009), New York 1950”, è statoo battuto a 260.000 dollari.