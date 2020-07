È nata la figlia di Riccardo Scamarcio e Angharad Wood. Ha confermato la lieta notizia il settimanale Diva e Donna. Il magazine ha anche fotografato l’attore e la compagna all’esterno della clinica romana in cui è nata la piccola. Gli scatti immortalano Riccardo Scamarcio nel momento in cui entra in ospedale e nel momento in cui ne asce, qualche ora dopo, insieme alla compagna manager. Insieme a loro una tenerissima cesta di vimini, dolce giaciglio della loro bambina.

Riccardo Scamarcio papà per la prima volta

Gli scatti lanciati da Diva e Donna fanno vedere Riccardo Scamarcio mentre raggiunge la clinica di Roma in cui è nata la sua primogenita, in compagnia del fratello. Riccardo bellissimo, con indosso una tee blu e sul naso gli occhiali da sole. Ancora più bello una volta uscito dalla clinica ospedaliera, poco dopo, stretto stretto a Angharad Wood e alla cesta in vimini con dentro la piccoletta addormentata. Per Riccardo si tratta del primo figlio, per la compagna Angharad, invece no, lei è già madre di un’altra bimba venuta alla luce da una precedente relazione. Già in passato abbiamo notato come Angharad somigli esteticamente alla ex compagna di Scamarcio, la storica Valeria Golino.

Chi è Angharad Wood, fidanzata di Scamarcio

Angharad Wood ha origini inglesi e ha 46 anni, di mestiere fa la manager alla Travistock Wood, un’agenzia che si occupa di attori e scrittori. Tra i “protetti” della Travistock Wood ci sono Dustin Offman, Eva Green, Dominic West e Alessandra Mastronardi. Lei e Riccardo Scamarcio si sono conosciuti proprio grazie al suo lavoro. La coppia sta insieme da circa 2 anni ed è super riservata, talmente tanto che la notizia della gravidanza è trapelata solo a poche settimane dal parto. Che dire, auguri a Riccardo Scamarcio e Angharad Wood!