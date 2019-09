Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil si sono sposati di nuovo, dopo le nozze celebrate in gran segreto l’anno scorso negli Stati Uniti un anno fa. La coppia ha voluto replicare per la seconda volta, la loro promessa d’amore celebrando il matrimonio in Italia circondati da amici e famigliari.

Amore

A pochi mesi dall’annuncio del fidanzamento, Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil su una spiaggia di Malibù, durante quello che sembrava essere un semplice viaggio in California, avevano pronunciato a sorpresa il fatidico sì. Per i due il 2018 si apre con un’eterna promessa d’amore. La cerimonia di nozze è stata molto informale. Nessuno sfarzo degno da un milionario, nessun abito pomposo da milioni di dollari per la sposa e nessun ricevimento sofisticato in un ristorante ultra stellato. La coppia ha deciso però, di rinnovare la promessa, insieme ad amici e parenti sabato 31 agosto 2019 in Toscana. Per l’occasione la modella ha indossato un abito Armani Privé creato su misura dalla gonna ampia e dal bustino avvitato, abbinato a luminosi gioielli Chopard. Per il party, Gabrille Caunesil ha dato libero sfogo a tutta la sua sensualità, con un abito aderente in paillettes dallo scollo profondo.

Dopo la Ferragni

Se Chiara Ferragni non nasconde la sua passione sfregnata per il lusso, Gabrille Caunesil ci tiene a mettere in chiaro che lei e Riccardo Pozzoli sono due anime semplici, scrivendo su social: “Come al nostro matrimonio in California, eccoci adesso mentre torniamo a casa nel nostro van, col mio vestito da sposa dietro. Certe cose sono cambiate ma noi rimaniamo gli stessi”. I due sono molto amati sul web, Riccardo è considerato uno dei giovani imprenditori più promettenti in Italia e lei ha già posato per molte riviste internazionali di moda e sfilato su passerelle di stilisti di fama internazionale, insomma non possiamo che definirli come “la coppia perfetta”.