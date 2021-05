Unicità e coraggio. Queste sono le caratteristiche imprescindibili che identificano la realtà del mondo della cosmetica Rhea Cosmetics. Soluzioni nuove e all’avanguardia, nonché visionarie, con uno sguardo rivolto sempre al futuro. Rhea Cosmetics pone la sua attenzione su concetti fondamentali quali: diversità, determinazione ed amore incondizionato verso se stessi. Un connubio vincente al passo con i tempi moderni dove il concetto di bellezza è molto diversificato e poliedrico. A differenza delle altre realtà cosmetiche internazionali, Rhea Cosmetics, sposa perfettamente la personalizzazione del prodotto, adattando il concetto di tailor-made ( tipico della moda sartoriale) alla bellezza.

Rhea Cosmetics: la nuova realtà dell’universo della cosmetica “per il mondo che cambia”

Rhea Cosmetics è senza ombra di dubbio una realtà del mondo della bellezza cosmetica che si pone come baluardo contro l’omologazione. Proprio per questo si definisce “una voce fuori dal coro”. Differente per ideologia, carattere e filosofia. Chi sono i creatori di questo brand innovativo all’interno del panorama della cosmetica internazionale? I fratelli Alfonso ( Sara e Gianmarco) insieme alla madre Franca Zironi. L’azienda vanta un team di collaboratori vincente, proveniente da ogni parte del mondo. La forza produttrice di Rhea Cosmetics vanta mentalità e tradizioni differenti, che si sposano perfettamente creando soluzioni innovative e rivoluzionarie. Oltre che inclusive.

Rhea Cosmetics esiste, concretamente, da 4 anni, «ma ne ha richiesti 5 di progettazione e sperimentazione», afferma Sara. Un passato all’insegna della bellezza e la sua conseguente presenza costante che ha permesso ai fratelli Alfonso di perseverare in questo ambizioso ed importante progetto : «veniamo da una famiglia di distributori di marchi beauty francesi, quindi conosciamo alla perfezione la bellezza tradizionale». L’idea di uscire dalla mera bellezza univoca e omologata trova così la propria genesi proprio all’interno di questo concetto: «da un’attenta osservazione delle dinamiche che per anni hanno regolato il mondo della cosmetica. Circa 200 referenze in gamma, tutte vegan-friendly, tra creme, detergenti, polveri, lozioni, maschere, balsami, gel, impacchi, argille, oli, scrub e protezioni solari.».

Promozione dell’individualità e diversità, tutto rigorosamente vegan-friendly

Rhea Cosmetics offre soluzioni tutte rigorosamente vegan-friendly, rispettando la natura e l’ambiente che ci circonda. Promotori del concetto green beauty ed ecosostenibile. Il “modello” Rhea prevede che ognuno crei il proprio prodotto cosmetico un istante prima di applicarlo sulla propria pelle, semplicemente mixando la crema al Booster B-Dose. Una miscela personalizzata sul momento per ottenere un cosmetico che lavora sulla tua pelle con il più alto contenuto di attivi possibile: «Il concetto si applica a tutti i prodotti viso: si parte da una soluzione di partenza e le si aggiungono poche gocce del booster di cui, in quel momento, la pelle ha bisogno, scegliendo tra le 11 varianti di B-Dose in listino: idratante o purificante, nutriente o lenitivo, anti-età o illuminante…». Inoltre i prodotti corpo sono tutti multi-tasking. Le parole d’ordine? Rimodellare, detossinare, idratare e tonificare.

Rhea Cosmetics: la novità inedita dello Skincoding

Come conoscere perfettamente la propria pelle e conseguentemente scegliere il prodotto cosmetico più adatto? Vive con noi da sempre, eppure in molti non la conoscono ancora perfettamente. Ovviamente stiamo parlando di pelle. È lo Skincoding, il metodo di autodiagnosi veloce idealizzato personalmente da Rhea Cosmetics. Quest’ultimo si può realizzare all’interno dei centri Rhea, oppure attraverso sei semplici domande sul sito web ufficiale. In breve, si eseguirà un’analisi del fototipo, del livello di idratazione delle cellule, del diametro dei pori, delle discromie, delle rughe sottili per creare appositamente una beauty routine specifica e differente da qualsiasi altro individuo: «consente una veloce autodiagnosi da effettuare online, o nei centri autorizzati Rhea, dove le nostre Dermotecnologhe eseguono un’analisi della pelle per poi creare una beauty routine specifica». Una rivoluzione vera e propria in ambito cosmetico.

Unicità dell’individuo ed esperienzialità cosmetica

L’unicità dell’individuo e l’esperienzialità cosmetica sono i cardini principali sui quali si fonda la realtà di Rhea Cosmetics: «Il risultato sono ricette ultra performanti, autentici concentrati di ingredienti attivi in grado di adattarsi alla mutabilità della pelle, diversa ogni stagione, ogni giorno, persino di ora in ora». «Ha inizio con la creazione del proprio blend, prosegue con la sorpresa di una texture che muta quando le formule entrano in contatto, raggiunge l’apice nel momento in cui inspiriamo la fragranza del cosmetico, creata ad arte affinché stimoli la produzione di endorfine euforizzanti». La sede ufficiale di Rhea Cosmetics si trova come da tradizione a Bologna e da lì esporta in ben 10 Paesi. Una realtà sempre più in continua espansione, che non differenzia in alcun modo donne e uomini. Nessuna differenza di genere quindi, bensì a favore del “women-power”, accezione che sta ad indicare l’elevata percentuale di donne presenti in azienda.

Rhea Cosmetics: testimonial d’eccezione

Chi sono i testimonial d’eccezione di questa dorata realtà qual è Rhea Cosmetics? La bellissima madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, che ha promosso all’interno del proprio profilo Instagram questa innovativa azienda in ambito cosmetico. Sotto al post, la splendida Marina Di Guardo (diventata da poco nonna per la seconda volta grazie alla piccola Vittoria) ha commentato così, con una caption molto significativa ed efficace: “Oggi voglio parlarvi di una nuova realtà che ho conosciuto da poco e che mi ha subito conquistata qual è Rhea Cosmetics. Mi capita spesso di provare diversi prodotti di cosmetica nel tentativo di trovare quello più adatto per la mia pelle e Rhea Cosmetics si è fatta conoscere proprio per questo, custodire e regalare una bellezza su misura (…..) Crei il tuo cosmetico ogni giorno a seconda delle esigenze della tua pelle. Ho trovato il loro percorso, le loro idee e i loro prodotti unici per qualità e innovazione e sono felice di potervene parlare”.

Fabio Mancini: il Brand Ambassador del #RhealBeauty

Un altro Ambassador d’eccezione, nonché immagine di questa bellissima realtà cosmetica, è il supermodello italiano Fabio Mancini. Bellezza pura e fascino intramontabile, è stato il volto e corpo per eccellenza di Giorgio Armani per ben 12 anni, calcando le passerelle più importanti del mondo. La sua “faraonica” carriera parla da sé, come il suo lato più umano ed empatico. Il top model “Made in Italy” è stato scelto dall’azienda cosmetica proprio per il suo lato interiore, perla rara in un ambiente dove talvolta regnano apparenze e materialismo. Fabio è senza alcun dubbio un Ambassador differente, che va al di là della mera bellezza estetica, e che sposa perfettamente a pieno titolo la filosofia di Rhea Cosmetics.

Bellezza divina e reale al tempo stesso

Fabio Mancini rappresenta un “David del Bernini” dei tempi moderni, scolpito come se fosse una divinità greca. Ma non solo avvenenza da lasciare senza fiato. Fabio rappresenta molto di più: “Sicuramente avrai avuto modo di vedere sui nostri social il lancio della nuova collaborazione con Fabio Mancini, supermodello italiano di fama internazionale con il quale abbiamo deciso di iniziare un percorso insieme. Ci conosci bene e sai quanto sia importante per noi celebrare la bellezza per quello che è realmente: imperfezione, unicità, umanità”.

Rhea Cosmetics afferma quanto sia fiera ed onorata ad avere un Ambassador qual è Fabio Mancini: “Abbiamo cercato così qualcuno che fosse empatico, estroverso; qualcuno che non solo la pensasse come noi ma che fosse come noi. La scelta di Fabio Mancini è stata del tutto naturale, scaturita da comprensione ed entusiasmo reciproco. Celebriamo così il racconto della sua bellezza più intima e nascosta. Accostando alle sue peculiarità caratteriali e ai piccoli dettagli di vita, la visione di Rhea.” Come si suol dire il concetto di bellezza Rheale e la sua conseguente consacrazione. Inclusività invece che esclusività. E Fabio ne è la perfetta incarnazione estetica ed emotiva. Emozione e scienza il connubio perfetto che da sempre rappresenta Rhea Cosmetics.

CONTATTI:

Website: WWW.RHEACOSMETICS.COM, link https://rheacosmetics.com/

Instagram: Rheacosmeticsofficial, link https://www.instagram.com/rheacosmeticsofficial/

Facebook: RheaCosmeticsInternational, link https://m.facebook.com/RheaCosmeticsInternational