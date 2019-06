Relax e benessere sul Lago di Como. Il Lago di Como è fra le mete più desiderate in Europa, e sicuramente tra i primi posti in Italia, per un turismo di lusso elegante e di classe. Negli ultimi anni, il lago ha fatto parlare di sé per le nuove aperture nel settore hotellerie di lusso e per una giovane e fresca ristorazione di qualità.

Tra nuove aperture di design e boutique hotel, gli storici nomi del lago continuano a raccontarsi negli anni tra novità e progetti di spessore come il Grand Hotel Imperiale a Moltrasio, Como.

Un grande albergo d’epoca costruito agli inizi del ‘900 in stile liberty con il nome di Hotel Regina, fu chiuso dopo la seconda guerra mondiale per diversi anni. Nel 1995, con un ambizioso progetto dell’architetto Terragni, l’hotel riapre con il nome di Grand Hotel Imperiale. Una ristrutturazione che ha unito, con equilibrio ed armonia, gli elementi lineari dello stile razionalista ai preziosi dettagli del tardo stile liberty.

Negli anni successivi continuò l’opera di recupero delle aree nel parco e dal 2012 con la ristrutturazione di Villa Riva e la creazione del centro benessere, l’Imperiale SPA, il Grand Hotel Imperiale si è trasformato in un esclusivo resort…

Oggi, l’hotel oltre a essere una fra le location del lago più gettonate per eventi e matrimoni, è anche diventato un punto di riferimento per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e del benessere. La struttura hotellerie accoglie l’Imperiale SPA, aperta anche agli esterni previa prenotazione, che offre una vasta selezione di percorsi benessere, trattamenti viso-corpo e massaggi.

Fra le spa facilities dell’area benessere, una vasca idromassaggio riscaldata, stanza del sale, relax lounge con lettini ad acqua, sauna classica finlandese, bagno di vapore, docce multisensoriali, fontana di ghiaccio e fiotto.

La SPA del Grand Hotel Imperiale accoglie anche una SPA Suite, un’esperienza SPA privata per due persone. Uno spazio “romantico” con lounge relax e bagno di vapore tematizzato con musica, colore, aroma e Breeze; cabina di coppia; bagno privato e break romantico. A disposizione anche trattamenti di coppia.

Grand Hotel Imperiale Resort & SPA si riconferma una location d’eccellenza sul Lago di Como. Un hotel che negli anni è riuscito a rinnovarsi con gusto e contemporaneità senza mai perdere l’eleganza che lo contraddistingue.

Leggi anche: Lusso in alta quota, il Faloria Mountain Spa Resort