Uno scatto dolcissimo che cattura la Regina Elisabetta II e il Duca di Edimburgo intenti a guardare un biglietto per l’anniversario realizzato dai principini di palazzo: George, Charlotte e Louis. Nel mucchio di biglietti e lettere d’auguri ricevuti, ci sono anche quelle inviate dai sostenitori. La ricorrenza? Il loro 73 ° anniversario di matrimonio.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow.

📸 Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU

La Regina Elisabetta II il Principe Filippo: un amore da record

Il 20 ottobre di ben 73 anni fa Elisabetta, ai tempi 21enne, sposò quello che poi diventò in automatico il suo Principe consorte, il duca d’Edimburgo Filippo, allora 26enne. Quello dei 73 anni di matrimonio è solo uno dei tanti record conquistati dalla Regina Elisabetta II. Difatti, nessun regnante europeo prima di lei può contare una storia d’amore tanto lunga e prospera. Quello della Regina Elisabetta e del Principe Filippo è un legame d’amore che ha attraversato due secoli, il ‘900 e il 2000 passando attraverso la storia. Il loro matrimonio ha visto la monarchia inglese cambiare profondamente nel corso di decenni che hanno segnato la storia dell’Europa e non solo.

Il matrimonio della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo celebrato nel lontano 1947, e fu un evento che ebbe una risonanza mondiale. La cerimonia fu celebrata a Westminster, venne trasmessa dalla Bbc e seguita da oltre 200 milioni di persone, una cifra incredibile considerando il periodo storico. L’abito da sposa della Regina Elisabetta II era impreziosito da 10Mila perle importate dagli USA e catalizzò l’attenzione di tutti i media, facendoli impazzire. L’amore tra la Regina Elisabetta II e il suo Principe Filippo, Duca d’Edimburgo, è un’amore che affondò le proprie radici nel cuore della sovrana già in età adolescenziale. Come ha raccontato lei stessa, quando vide per la prima volta Filippo aveva appena compiuto 13 anni e lui “era bello come un vichingo”. Oggi l’anniversario è stato celebrato in forma strettamente privata.