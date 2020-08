La Regina Elisabetta II e il Duca di Edimburgo sono arrivati ​​in Scozia per l’inizio delle loro vacanze estive. La coppia, che era in isolamento al Castello di Windsor, si è recata in macchina alla RAF Northolt, a ovest di Londra, dove si è imbarcata su un jet privato. Dopo un breve volo, la Regina Elisabetta II, 94, e il Principe Filippo, 99, sono atterrati all’aeroporto di Aberdeen dove sono stati accolti da un autista che li ha condotti a Balmoral, a circa un’ora di distanza. Cosi come raccontato su dailymail.co.uk.

La coppia è sbarcata sotto a un cielo nuvoloso, con la Regina Elisabetta II che indossava un impermeabile per la pioggia sopra al suo elegante abito azzurro polvere. Ciò mentre suo marito la seguiva giù per le scale dell’aereo anch’egli con un pratico cappotto impermeabile. Sono stati seguiti da aiutanti reali che gli hanno trasportato i bagagli e un paio di corgi, i cani tanto amati dalla regina, un incrocio tra un bassotto e un corgi gallese. La regina e il Duca di Edimburgo rimarranno nella tenuta di 50.000 acri fino all’inizio di ottobre. Durante il loro soggiorno saranno raggiunti dai vari membri della famiglia. È proprio un gradito cambio di scenario per la coppia, che non ha lasciato i terreni del Castello di Windsor da marzo.

Regina Elisabetta II d’Inghilterra e Principe Filippo pronti per le vacanze. Anche quest’anno si vola in Scozia

Un gruppo appartenente al personale di servizio ha già viaggiato fino alla casa scozzese della famiglia reale per preparare il castello per l’arrivo della coppia. La Regina Elisabetta II e il Principe Consorte Filippo alloggeranno nel castello principale. Il castello di Balmoral è la residenza scozzese della famiglia Reale da quando fu acquistato per la regina Vittoria dal principe Alberto nel 1852. Nell’autunno del 1842, due anni e mezzo dopo il suo matrimonio con il principe Alberto, la regina Vittoria fece la sua prima visita in Scozia. Furono così colpiti dalle Highlands che decisero di tornare. Un’ulteriore visita nel Perthshire e poi in Ardverikie li ha incoraggiati a cogliere l’opportunità di acquistare Balmoral.

Dopo che la regina Vittoria acquistò il castello nel 1852, furono fatti piani per costruire un nuovo castello a circa 100 metri a nord-ovest del vecchio edificio. Il 28 settembre 1853 la prima pietra fu posta dalla regina Vittoria. Il principe Alberto si interessò molto alla progettazione e alla costruzione che fu completata nel 1856, anche in stile baronale scozzese. Il castello è costruito in granito locale. Tagliato con precisione utilizzando i moderni macchinari del tempo, producendo una finitura molto più liscia del solito. La Regina Elisabetta II ha visitato Balmoral quasi ogni anno del suo regno, è un luogo che occupa un posto speciale nel suo cuore.