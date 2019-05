La Regina Elisabetta II non è tra le 100 persone più ricche al mondo (e nemmeno d’Inghilterra)

Avevamo già parlato lungamente di quanto la Queen Elizabeth fosse molto meno ricca dei Queen, informazione emersa da un sondaggio effettuato dal Sunday Times agli inizi di maggio. Bene, è intervenuta anche la rivista Forbes a dare manforte, con la sua classifica sulle 100 persone più ricche al mondo (2019), e provate ad immaginare? La Regina Elisabetta non figura nemmeno tra le personalità più ricche della Gran Bretagna.

«La Regina era in cima alla lista i primi cinque anni dal 1989 al 1994, ma i rigidi criteri utilizzati per compilarla ora escludono il patrimonio immobiliare e la collezione d’arte reale, sulla base del fatto che lei non ha il controllo su di loro», scrive il Sunday Times

Come spiega Forbes Italia la monarca possiede alcuni beni, per esempio il Castello di Balmoral in Scozia, mentre altri appartengono all’ente conosciuto con il nome di Crown Estate. Ciò significa che c’è una differenza per nulla trascurabile tra le proprietà che Elisabetta possiede personalmente e quelle di cui può usufruire in quanto monarca inglese.

Il Crown Estate non appartiene né ai Windsor né al governo. Forbes sottolinea che se la regina potesse amministrarlo direttamente, sarebbe la donna più ricca del Regno Unito e la terza donna più ricca del mondo con un patrimonio netto di 25 miliardi di dollari. Valore che non terrebbe conto della Royal Collection Trust, la quale vanta nella sua collezione dipinti di Rembrandt e le celebri uova Fabergé.

Secondo i detrattori della Royal Family, la monarchia è un peso sulle spalle dei contribuenti ma, d’altra parte, assicura anche 700 milioni di dollari di turismo annuale (che comunque non servono a far scalare la tanto ambita vetta costruita da Forbes, ahi ahi ahi!).

