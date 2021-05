Eccoci di nuovo qui, e il tempo stringe ancora una volta. La festa della mamma è dietro l’angolo e per chiunque non abbia già impostato quel piccolo promemoria c’è un’opportunità perfetta per mostrare quanto ci tieni.

Non c’è alcun regalo che possa colmare l’amore di una madre ma un regalo ben pensato e sincero può sicuramente aiutare. Ecco una piccola selezione di regali unici ideali per la festa della mamma.

Regalo festa della mamma: Signature di Jimmy Choo

Il profumo di Jimmy Choo Signature è, di gran lunga, il profumo femminile più popolare in questo momento. L’orchidea tigre e il caramello toffee evocano un profumo potente e seducente con un semplice clic del dito. Jimmy Choo Signature è affascinante, goloso e vivace. Un po ‘come tutte le mamme.

Esopo Reverence Duet

E’ il momento di trattare le mani delle mamme con la cura e l’attenzione che meritano. Ecco un sapone per le mani di lusso e una crema per le mani. Il Esopo Reverence Duet eleverà il lavaggio delle mani a un’esperienza sacra ogni volta che entra nel suo bagno. Perfetto considerando la frequenza con cui dobbiamo lavarci le mani ultimamente.

Regalo festa della mamma: cintura Gucci

Un altro classico della moda evergreen, questa cintura Gucci in pelle nera con il logo doppia G in oro è realizzata in Italia con materiali di prima qualità. È perfetto da abbinare a quasi tutti i vestiti nel suo guardaroba, formale o meno.

Collana personalizzata Capsul

Alla ricerca di un regalo con un tocco personale che la farà sentire amata e forse anche un po ‘viziata? Ecco la collana personalizzata di Capsul Jewelry. Scegli tra ottone, argento sterling o oro 14K e immortala una frase scritta a mano: “La migliore mamma di sempre”. Ecco una collana squisita e sincera che può indossare vicino al suo cuore per gli anni a venire.

Orologio di lusso Cartier Panthère

Questo splendido orologio di lusso Panthère de Cartier è uno dei modelli più attesi della Maison fino ad oggi e una delle collezioni più discusse al Salon International de la Haute Horlogerie Genève, dove ha debuttato. Cartier rimane uno dei migliori marchi di orologi di lusso per le donne di tutti i tempi. Dotata di un punto in zaffiro sulla corona, questa versione da 27 mm è stata realizzata a mano da artigiani svizzeri con maglie leggere in oro 18 carati e acciaio inossidabile che sono curve per stare comodamente al polso. Con questo orologio al polso, sarà la protagonista di ogni stanza in cui entrerà.