Regali Natale last minute. Decidere i regali di Natale non è mai un impresa del tutto semplice. Bisogna pensare a chi, e che cosa comprare e spesso capita di ridursi all’ultimo. Ma trovarsi gli ultimissimi giorni prima del tanto atteso Natale con ancora qualche regalo da dover fare, non è poi così drammatico. Anzi, rimanendo poco tempo e dovendo stringere, è bene non dilaniarsi troppo in regali chissà quanto complicati, ma scegliere qualcosa di originale, raffinato e perché no, anche utile.

Uno dei campi in cui si va sul sicuro è l‘oggettistica per gli ambienti domestici, per ciò che usiamo nella quotidianità. Scegliere quindi oggetti, utensili, mirati agli interessi del destinatario, ma non andando troppo sul personale. I negozi con oggettistica per casa, offrono una scelta infinita di accessori e cofanetti particolari ed utili. Magari offrendoti un qualcosa che mai ti sarebbe venuto in mente ma che pensandoci bene, fa proprio al caso tuo e calza a pennello per la persona alla quale ancora devi fare il regalo! Vediamo insieme qualche idea.

Cofanetto miele e spezie

Un cofanetto di specialità gastronomiche per accompagnare la degustazione di formaggi, composto da spezie, miele e composte in vasetto. E’ una perfetta idea regalo di Natale per chi ama la cucina, ma non solo. Il cofanetto contiene 6 barattoli in vetro con paprika affumicata e prezzemolo, composta di cipolla, composta di mela, composta di arancia e cannella, miele di acacia e tartufo e miele di acacia e peperoncino. Un elegante confezione con cui sorprendere gli amici o i parenti.

Tazza termica come regalo dell’ultimo minuto

Ideale per un’amica o una sorella o fratello, la tazza termica in bambù è una carinissima idea regalo. Utile e comoda per portarsi con sé un the caldo all’università, in giro, o semplicemente per gustarsi una bevanda calda comodamente sul divano. Le infinite varianti e decorazioni di ogni tipo con le le quali viene realizzato questo prodotto consente di scegliere quella più adatta per la persona a cui decidiamo di regalarla.

Portaspezie

Per un dono di raffinatezza, un portaspezie rotante del genere è un dono particolare ed elegante. Permette di avere ogni spezia a portata di mano e di osservarne quantità e contenuto senza rimuovere il coperchio di ciascun barattolo. Ogni barattolo è lavabile e dotato di coperchio salva freschezza che garantisce il mantenimento inalterato di aromi e proprietà stesse delle spezie. Per avere una cucina in ordine ed innovativa, un regalo di Natale perfetto per un amica od una suocera a cui fare un regalo last minute.

Pirottini per muffin

Per un regalo più creativo e simpatico, dei piroettini in lattice riutilizzabili per muffin sono una bellissima idea. Da regalare all’amica che ha figli o ad una parente amante della pasticceria, è un ottimo pensiero last minute. Per cucinare insieme dei piccoli e gustosi muffin durante le feste o nelle fredde domeniche d’inverno, quando la famiglia è tutta riunita e ha voglia di dolcezza, in tutti i sensi.

Refrigeratore per vino, regalo last minute

Un regalo raffinato ed elegante è la boule in acciaio inox, con manicotto refrigerante in gel per raffreddare la bottiglia di vino in pochi minuti e servirla in tavola alla perfetta temperatura. Ideali per gli amanti del vino, ma non solo. E’ infatti utile e un ottimo amico per chi ama avere ospiti a casa per cena, per offrire loro un vino a temperatura ideale e fare un ottima figura.

Candela Yankee Candle

Ormai conosciutissima, ma sempre un ottimo regalo apprezzatissimo è una buona candela Yankee Candle. Un mix di spezie e dolcezza che si diffonde per tutta la casa grazie alla fragranza natalizia è qualcosa di troppo piacevole. Perfetta come idea regalo, offre una parentesi di tranquillità dopo una giornata di lavoro ed è ideale per godersi una pausa rilassante in compagnia della tua fragranza preferita, che potrai scegliere tra le tantissime offerte da questa linea di candele.

Alzatina per dolci con cupola

Un’alzata con campana in vetro Pasabahce, perfetta per esporre tutti i tuoi dolci in modo unico ed elegante, rendendo ancora più preziosa la tua mise en place. Protegge da polvere ed insetti grazie alla cupola in vetro. Dalle linee eleganti e moderne si adatta a qualsiasi arredo di una casa, moderno e non. Un regalo che, quando ricevuto, non smetterà mai di essere utilizzato!

Giradischi vintage

I vinili hanno sempre un posto speciale nel cuore e nelle case di chi ama la musica. E questo potrebbe essere un regalo di Natale assolutamente ideale per nonni, genitori o zii. Per permettere loro di rivivere le stesse emozioni uniche della loro giovinezza. Ma non solo, è un oggetto unico che dona un tocco retrò all’arredamento e crea atmosfere uniche.