Uno degli attori più talentuosi degli ultimi tempi, Rayn Gosling, canadese di nascita ma statunitense per adozione come molti altri, esplode come fenomeno indie in The Believer, film del 2001. Occhi azzurri e capelli biondi e quell’espressione da bravo ragazzo, gli hanno conferito il titolo di uno degli attori più sexy in circolazione.

Cinema

Nei primi anni ‘90 partecipò a dei provini per il Mickey Mouse Club, fu preso e vi lavorò come presentatore, cantante e ballerino dal 1993 al 1995. Dalla metà degli anni Novanta intraprende la carriera di attore in serie tv e film di produzione canadese, la sua popolarità cresce grazie alla sua interpretazione di uno skinhead ebreo nel controverso film The Believer, vincitore del premio della giuria al Sundance Film Festival. Nel 2004 l’attore interpreta il protagonista maschile nel film Le pagine della nostra vita diretto da Nick Cassavetes, tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, grazie al quale ottiene successo e popolarità. Nel dicembre del 2007 ottiene addirittura una candidatura al Golden Globe 2008.

Sex symbol

Ryan Gosling ha sfoderato gli addominali in una delle sue performance più sexy, in compagnia dell’attrice Emma Stone, nel film “Crazy,stupid,love”, è stato un successo al botteghino, guadagnando un totale di più di 140 milioni di dollari. Merito di quel viso angelico e del fascino dell’attore che lo hanno consacrato come uno dei sex symbol americani.

Vita privata

Nel 2002 Rayn Gosling ha iniziato a frequentare l’attrice Sandra Bullock. Nonostante la differenza di età (lei ha 16 anni più di lui), la fine della storia è stata attribuita alla distanza. Nel 2004 ha vissuto un’altra relazione nata sul set, con Rachel McAdams, sua co-star in “Le pagine della nostra vita”. Sono stati insieme per due anni, e l’attore ha parlato di lei come di uno dei grandi amori della sua vita. Quando la sua fama è cresciuta, è diventato più riservato riguardo la sfera privata, ma nonostante questo i media gli hanno attribuito flirt con Kat Dennings, Blake Lively e Olivia Wilde.

Segreti

“So che sto con la persona con cui dovrei stare” Rayn Gosling

Dal settembre 2011 Rayn Gosling, ha una relazione con l’attrice e modella Eva Mendes. La coppia ha due figlie: Esmeralda Amada e Amada Lee. La loro relazione è duratura sì, ma non perfetta, infatti, i due avuto qualche controversia e lei ha rotto anche una finestra durante un litigio, ma il loro rapporto non si discute.