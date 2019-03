Quellenhof Luxury Resort Lazise, resort 5 stelle sul Lago di Garda

Un nuovo esclusivo resort di lusso sul Lago di Garda. E’ il Quellenhof Luxury Resort Lazise che ha aperto i battenti il 28 febbraio a Lazise, storica città sulla sponda orientale del Lago di Garda. Un lussuoso resort a 5 stelle, a due passi da Verona, circondato da ulivi e da una vegetazione mediterranea. La famiglia altoatesina Dorfer, che gestisce già il famoso Quellenhof Luxury Resort Passeier in Alto Adige, ha deciso di portare la tipica ospitalità altoatesina sul Lago di Garda.

Un paradiso di benessere progettato dagli architetti sudtirolesi Stephan Marx e Elke Ladurner, con spaziose camere con terrazza e suite, dai 60 ai 160 mq.

Cuore del resort la “Onda Spa” di 2.000 mq con laghetto naturale balneabile, piscina sportiva di 25 m, piscina all’aperto con 2 scivoli, per bambini e famiglie. Riservata agli adulti l’Infinity Sky Pool con vista sul Lago di Garda.

L’area benessere accoglie 5 moderne saune con vaporizzazioni giornaliere e offerta di trattamenti esclusivi con prodotti di alta qualità. La zona sauna divisa in “adults only” e famiglie/dressed on.

Il resort accoglie un ristorante gourmet panoramico con show cooking e tetto in vetro apribile dove degustare i piatti dello chef Georg Costabiei. La cucina fonde il meglio degli ingredienti locali con i profumi e i sapori dell’Alto Adige. Interessante la carta dei vini che presenta una produzione esclusiva per il Quellenhof: il vino cuvée Sorgent Red, un vino rosso forte dell’Alto Adige.

Oltre alla proposta del ristorante gastronomico, il resort offre la possibilità di un aperitivo in perfetto stile italiano all’elegante Bistrò “La Piazza” mentre a bordo piscina della Sky Pool, l’offerta si amplia con il Pool-Bar. Quellenhof Luxury Resort Lazise, un nuovo concetto di resort di lusso sul Lago di Garda, combinazione unica di accoglienza altoatesina e dolce vita mediterranea.