Quante ore passate davanti allo specchio per fare una linea dritta? Ecco l’eyeliner è la piaga di tutte le donne. C’è chi dice di partire dalla fine dell’occhio, c’è chi dice di partire dall’inizio, ma puntualmente si sbaglia. Attenzione, una soluzione c’è, per applicare in maniera impeccabile l’eyeliner bastano quattro metodi semplici ed efficaci. Quindi niente più paura, la vostra disperazione quotidiana si trasformerà in qualcosa di piacevole e divertente.

Prima soluzione

A chi tremano sempre le mani, il metodo dello scotch è semplice ed efficace. La tecnica consiste nel mettere un pezzettino di nastro adesivo nella parte inferiore dell’occhio, e sistemarla in modo che ci dia una linea guida per realizzare la famosa “linea a gatto”.

Seconda soluzione

Per chi invece vuole cimentarsi con qualcosa di più professionale, gli stencil sono perfetti per voi. Anche qui basta applicarlo nella parte inferiore dell’occhio e seguire la linea. In meno di cinque secondi sul vostro occhio avrete un eyeliner impeccabile.

Terza soluzione

Per le più coraggiose, la terza soluzione è l’eyeliner a penna. Grazie al suo applicatore in tessuto, già intriso di prodotto evita gli eccessi eccessi sulla palpebra. Quindi è opportuno disegnare una linea che crei un piccolo triangolo che ha come base la rima superiore dell’occhio e riempirla col colore. Solo a questo punto possiamo tracciare una linea che tratteggia tutta la rima superiore fino all’angolo interno. Ed il gioco è fatto.

Quarta soluzione

Per chi è invece più impacciata, è possibile prendere una matita per occhi a mina morbida con la punta ben temperata è tracciare una linea guida, per decidere a che punto terminerà la virgola. Dopo seguendo la nostra linea guida, possiamo tracciare il tutto con l’eyeliner, cercando poi di ripetere l’operazione su entrambi gli occhi e mantenere la stessa angolazione. Quindi cosa stiamo aspettando? È arrivata l’ora di sconfiggere questo grande mostro del make up.