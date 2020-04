Se non volete rinunciare all’allenamento casalingo soprattutto durante i vostri giorni di quarantena. Louis Vuitton risponde prontamente, per colmare tutto il nostro fabbisogno di generi di lusso, lanciando sul mercato una collezione di attrezzi per il fitness iper firmati. Ebbene, è arrivato il mai-più-senza a cui gli appassionati di moda e di fitness non potranno più rinunciare. Louis Vuitton presenta: il set di manubri decorati con l’iconico monogramma del marchio. Il prezzo? Continuate a leggere…!

Louis Vuitton unisce il fitness al fashion… e non stiamo parlando di abiti

È sempre di più la gente che, per colpa della quarantena causata dalla pandemia di Covid-19, decidono di allenarsi comodamente a casa, così da non rischiare un eventuale crollo fisico, guadagnato dai più con anni e anni di palestra e sala attrezzi. No pain no gain, lo sappiamo. Ma ecco che oltre agli amanti del fitness si fanno strada anche i fashion addicted, che non rinuncerebbero per niente al mondo al lusso sfrenato per dedicarsi all’attività fisica. Adesso però non si sfugge più, perché ad allettarli è arrivata una maison tra le più autorevoli in materia: la Louis Vuitton. Il colosso del fashion ha lanciato una serie di attrezzature per il fitness, tutte lussuose ed esclusive. Oltre agli abiti e agli accessori stampati con l’iconico monogramma LV, l’azienda ha infatti prodotto anche una perfetta collection che unisce il mondo degli sportivi incalliti a quello dei fashion addicted.

Gli attrezzi per il fitness proposti da Louis Vuitton non sono propriamente una novità, essi infatti erano erano disponibili già da qualche mese sul mercato. Dalla corda per saltare da 455 euro, passando per il kit da ping pong da 1.550 euro con palline, racchette e custodia, finendo con il borsellino griffato da 595 euro con tre palline da golf e quattro tee al suo interno. Oggi però la gamma di attrezzi si è arricchita di un particolare. Un set di manubri da 3 kg il cui prezzo è di 2.720 dollari, ossia più di 2.500 euro. Chiaro che ogni accessorio non poteva non essere stampato Monogram, dettaglio che fa subito tendenza. I pesi non sono ancora disponibili nel nostro Bel Paese, ma solo negli USA, e ormai neanche più lì dato il sold out registrato in brevissimo tempo.