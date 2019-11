Sorellastra di Kim Kardashian, Kylie Jenner, a soli 20 anni, gestisce una società che, in pochissimo tempo, è riuscita ad affermarsi sul mercato, raggiungendo un valore complessivo di 900 milioni di dollari. La piccola di casa Kardashian inoltre sta vendendo una quota della sua attività di bellezza al proprietario di CoverGirl Coty, in un accordo che valorizza la compagnia della star di circa 1,2 miliardi di dollari.

Money

La storia di Kylie Jenner è incredibile, in pochissimo tempo, è riuscita a sfondare lanciando un “kit labbra” da 29 dollari, composto da un rossetto e una matita per labbra, che ha raggiunto oltre 630 milioni di dollari di fatturato. Oggi, Forbes quota la sua azienda, la Kylie Cosmetics, a quasi 800 milioni di dollari. Valore a cui vanno aggiunti i milioni guadagnati dagli sponsor, che l’hanno scelta come testimonial, per un patrimonio personale complessivo di circa 900 milioni di dollari. Coty ha dichiarato che Kylie Jenner “non è una moda passeggera”, citando le vendite in crescita e i follower dei social media del suo marchio. La sua azienda ha realizzato entrate per circa 177 milioni di dollari nell’ultimo anno, in crescita del 40% rispetto all’anno precedente e i follower di Instagram del marchio crescono di 7000 al giorno.

Indipendenza

«Io, che mi mantengo da sola da quando ho 15 anni» Kylie Jenner

Era il luglio 2018 quando Kylie Jenner conquistava l’ambita copertina di Forbes. Un primo piano accompagnato dal titolo «America’s Women Billionaires». Nel servizio all’interno della rivista, Kylie, si posizionava al 27esimo posto tra le donne più ricche d’America, tutte arrivate al successo contando solo sulle proprie forze. Qualora, il suo patrimonio dovesse superare a breve il miliardo, la 22enne potrebbe spodestare il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, che ha tagliato tale traguardo a 23, diventando la miliardaria americana più giovane di tutti i tempi.