Un mercato che negli ultimi anni è diventato sempre più redditizio. Stiamo parlando del mondo del web, che ha creato dal nulla nuove professioni nell’ambito lavorativo. Ci chiediamo spesso quanto possa guadagnare una fashion blogger del calibro di Chiara Ferragni o una semplice youtuber: uno studio ci svela le cifre da capogiro.

Money Money

Il mondo del web gira ormai solo su un social in particolare, Instagram. Un recente studio ha rivelato che un Nano-influencer (tra i 500 e i 5.000 follower) è in grado di arrivare a guadagnare una media di 100 dollari per un post su Instagram, 114 dollari per un video e 43 dollari per una semplice storia. I costi iniziano ovviamente a salire con i Micro-influencer (tra i 5.000 e i 30.000 seguaci), che arrivano a farsi pagare una media di 172 dollari a post, 219 dollari a video e 73 dollari a storia. Non mancano infine i celebrity-influencer, che richiedono una media di 2085 dollari a post, 3138 dollari a video e 721 dollari a storia.

Kylie Jenner

Kylie Jenner è una delle star più amate e seguite al mondo. Ha raggiunto la celebrità con il reality dedicato alla sua famiglia, quella dei Kardashian, ed è riuscita a costruire un vero e proprio impero con dei prodotti di make up da lei ideati. Kylie Jenner ha solo 22 anni ma ha già un conto in banca che fa invidia ai più grandi imprenditori del mondo. Secondo D’Marie Analytics, azienda che si occupa di marketing e social media, riesce a guadagnare cifre esorbitanti ogni volta che posta qualcosa sui social. Non solo con la linea di cosmetici ha accumulato più di 400 milioni di dollari, ma ogni sua foto le viene pagata circa un milione di dollari, ovvero più di 830.000 euro.

Chiara Ferragni

Unica italiana in classifica è Chiara Ferragni. Con 17 milioni di follower e un engagement di 40 milioni di utenti mensili, il cachet della fashion blogger a salire è salito fino a 12mila dollari a post.

Huda Kattan

In classica c’è anche Huda Kattan. Nata come youtuber, si occupa di beauty e ha un profilo Instagram seguito da 38,2 milioni di persone. Dopo solo tre anni dall’apertura del suo blog ha lanciato un marchio di make up e grazie a un engagement mensile di 54 milioni di utenti richiede per ogni post sponsorizzato 18 mila dollari.