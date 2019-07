Le tendenze beauty 2019, sono infinite, dal ritorno del lip gloss a quella della nail art super colorata. Non possiamo fare a meno di provarle tutti, ma attenzione c’è sempre qualche novità dietro l’angolo che ci sfugge. Per essere al passo con i tempi, non potete rinunciare a…

Eyeliner colorato

Tra le tendenze make up 2019, troviamo l’eyeliner colorato, rinnovato nelle tonalità e nei colori per la stagione estiva. Elegante e misterioso, l’eyeliner blu di Prussia proposto da Yves Saint Laurent oppure quello verde lime proposto da Urban Decay, l’importante è averlo nel nostro beauty.

Lip gloss

La particolarità del lip gloss sta nell’effetto lucido e bagnato che dona alle labbra. L’effetto specchio permette di nascondere le labbra sottili, che risultano rimpolpate, grazie alle cere ed ai pigmenti contenuti nel prodotto. Un prodotto molto in voga negli anni ’90 e che quest’anno non possiamo fare a meno di avere nel nostro beauty.

Make up bio

Tra le tendenze 2019, c’è anche il make up bio. Chi acquista prodotti di bellezza con certificazione biologica compie infatti una scelta ecologica, cruelty free, prediligendo componenti esclusivamente naturali. Una delle tendenze beauty più green di sempre.

Nail art colorata

Altra tendenza 2019 è la nail art colorata. A mettere a tacere le vostre esitazioni cromatiche, ci pensa la gradient manicure che non si declina in un unico colore, ma contempla le sue diverse sfumature, da quella più chiara alla più scura. Se è il rosa il vostro colore prediletto, non dovrete più scegliere più tra un tono rosa pastello o rosa barbie.

Filler labbra

Tra le tendenze 2019 troviamo anche il filler alle labbra. Il mondo dei fillers per le labbra è in continua evoluzione: la sostanza attualmente più utilizzata e sicura è l’acido ialuronico.

Lentiggini finte

Come molte tendenze beauty anche le lentiggini finte sono partite da Instagram. Moltissime infatti sono state le beauty blogger e beauty guru che hanno abbinato ad un trucco nude le lentiggini per rendere il tutto ancora più naturale e fresco. Allora cosa stiamo aspettando? Se non abbiamo provato ancora almeno un punto della lista, è il momento di iniziare.