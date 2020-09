Accessori A/I 2020? La moda si colora di pezzi must have imperdibili. Questo è un autunno particolare per quanto concerne il fashion e le sue collezioni. Soprattutto ricco di novità dal punto di vista (per l’appunto) degli accessori. Per questa stagione saranno presenti un’ampia scelta di cinture (sia alte che sottili) ma anche gioielli unici, brillanti e oversize, per ogni gusto che si rispetti. Da non farsi scappare calzini e cappelli, tra i nuovi accessori super cool in vista dell’autunno 2020.

Quali sono gli accessori must have da sfoggiare in occasione dell’autunno 2020? La scelta è ampia e super cool

Per rendere ogni look unico ed irripetibile, gli accessori e una giusta dose di estro e creatività rappresentano il connubio perfetto per sperimentare e sfoggiare, all’interno dei propri outfit, una personalità da vera e propria fashionista. Ma quali prediligere? La scelta è davvero considerevole. Inoltre, gli accessori, donano carattere e grinta ad ogni look che si rispetti. Cappelli “alla pescatora” e in feltro, calzini in filo o a rete, gioielli brillanti e oversize ma soprattutto una varietà di cinture imperdibili.

Le cinture sono le protagoniste indiscusse di questo A/I 2020

Le cinture, in vista di questo A/I 2020, rappresentano il passepartout ideale per ogni look. Si possono indossare in qualsiasi situazione, alte o sottili, anche sopra i piumini o in assenza di passanti. La creatività, in questo caso, fa la differenza. Oltre alle tanto e amate cinture, si fanno largo anche accessori come cappelli stile “preppy style” termine tipico e usato per indicare la moda londinese. Diversi copricapi presenti sul mercato, tra cui diversi modelli impermeabili, da abbinare ai trench autunnali. Che la stagione delle piogge (abbinata a quel filo di malinconia) abbia inizio!

Anche gli orecchini e le collane sono accessori must have per l’A/I 2020

Durante le Fashion Week degli scorsi mesi abbiamo potuto ammirare un’ampia gamma di accessori must have. Soprattutto orecchini e collane oversize. Veri e propri collier che decorano i capi e li rendono unici nel loro genere. Anche gli orecchini a cerchio, in ogni misura, rientrano a pieno titolo tra gli accessori più desiderati del momento dall’universo femminile. Soprattutto non passano mai di moda. Creano uno stile sensuale ed accattivante, e sono abbinabili a qualsiasi outfit, sia elegante/classico che basic/casual. Anche quest’ultimi rappresentano un passepartout ideale per ogni occasione. Inoltre tra gli accessori più eccentrici e particolari troviamo: i calzini a rete da abbinare a stivaletti o a qualsivoglia calzatura e lunghi guanti in pelle o ecopelle.