Quali abiti saranno i più alla moda in questa stagione?

Dagli abiti color Crayola ai jeans ispirati agli anni ’70 e alle pelli consumate e vintage, le collezioni primavera / estate 2021 viste sulle passerelle della moda da Milano a Parigi, ci hanno portato una serie di tendenze ambite ad emozionare e ispirare. In una stagione senza alcun precedente storico, in cui le passerelle erano trasmesse in live streaming senza pubblico o annullate, era evidente in ognuna di esse un senso tangibile di riaffermare la gioia della moda – celebrare l’arte di vestirsi per quelle rare occasioni in cui usciamo e l’idea di vestirti al meglio per sentirti a nostra volta al meglio. Anche il comfort è stato centrale, con pantofole e maglieria al centro della scena per i guardaroba della nuova stagione, ideali per questo tempo trascorso maggiormente al chiuso entro le quattro mura di casa.

Ecco alcuni consigli di ispirazione sulle tendenze della moda SS21 da indossare la prossima stagione e oltre.

L’intramontabile ricorso ai capi in pelle, in total look

Per la SS21, la pelle ritorna di tendenza per reinterpretare i classici di tutti i giorni in pezzi degni di investimento, dai sontuosi abiti midi con maniche a pouf, alle maxi gonne a trapezio. Dagli abiti morbidi in stile kaftano ai più sexy stretti ed aderenti.

Dopo le tonalità terrose della FW20 di sabbia, kaki e cioccolato, la pelle è tornata nel suo nero più classico per la SS21, sentendosi immediatamente agguerrita negli intenti e distinta dai cotoni più leggeri e dalle tonalità colorate con cui altrimenti riempiremo i nostri guardaroba della nuova stagione.

Cerca capi funzionali come camicie in pelle, abiti midi e chiodi oversize e abbinali a semplici T-shirt e maglioni a collo alto per sfoggiare lo stile di tutti i giorni. Un altro abbinamento di pregio con i blazer in pelle sono i vestiti da donna su modivo.it, soprattutto quelli con lunghezza al ginocchio e di tessuti casual come la felpa o il cotone, impreziositi da un capo più misurato ma di tendenza.

Stivali al ginocchio bianchi

Torna agli anni ’60 con questo classico capo di calzature ispirato alle ballerine GoGo: stivali bianchi al ginocchio. Prendendo ispirazione dalla rivoluzione giovanile della metà del secolo scorso, questo capo è un modo chic per migliorare il tuo outfit. Indossalo con un mini abito o una gonna fantasia, un dolcevita o un paio di leggings originali, ad esempio in animalier.

In questa stagione, opta per uno stile morbido non aderente al polpaccio durante la giornata lavorativa, o un modello elegante e aderente per un tocco sexy per le serate più audaci.

Il denim che non storpia mai

Il denim si alleggerisce per la SS21 con un netto tocco anni ’70. Le silhouette a gambe larghe dei jeans a vita alta, stretti al cavallo con una cintura, sono il capo imprescindibile per avere il massimo comfort che non sacrifica lo stile.

Non limitare questo classico capo da giorno all’abbigliamento causal da fine settimana. Aggiungi un tocco decisamente più serale con delicati top corti in pizzo e audaci giacche leopardate per le tue

nottate memorabili o in una nuova interpretazione dell’abbigliamento da ufficio abbinandoli con una camicia boyfriend e gli anfibi.