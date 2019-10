La molecola di acido ialuronico esercita un’efficacia diversa a seconda del più alto o più basso peso molecolare, ecco come scegliere la soluzione giusta.

Chi è che non conosce l’acido ialuronico o non l’ha mai sentito nominare? È uno degli ingredienti più ricercati nei prodotti per distendere il viso e combattere le rughe e non a caso figura sempre più spesso tra i componenti delle creme per il viso sia da giorno che da notte.

Che cos’è l’acido ialuronico

Per capire bene cos’è l’acido ialuronico, basta sapere che è una molecola naturalmente presente nella pelle e si trova nello strato profondo del derma, dove forma dei reticoli molto stretti e fitti. La peculiare struttura del reticolo di acido ialuronico serve a trattenere le particelle d’acqua presenti nel derma e a favorire la produzione e il ricambio di altre proteine e cellule essenziali per l’elasticità cutanea, ossia il collagene e i fibroblasti.

A cosa serve l’acido ialuronico

Data la sua struttura e le sue funzioni, trattenere l’acqua e favorire il turnover di collagene e fibroblasti, è facile capire come la presenza dell’acido ialuronico aiuti a far apparire la pelle più distesa e tonica. L’idratazione è trattenuta nel reticolo così che il viso e le rughe siano ridotte e più levigate. I segni del tempo compaiono in misura crescente dopo i 40 anni proprio perché il corpo diminuisce sempre più la produzione endogena di acido ialuronico. Ciò provoca una reazione a catena: il reticolo non è più così fitto, l’idratazione (ossia l’acqua) non viene più trattenuta a fondo e il turnover cellulare e proteico non riceve più “aiuto”.

Cos’è il peso molecolare dell’acido ialuronico

L’acido ialuronico è una molecola che può essere contraddistinta da uno specifico peso molecolare, che è un indice della grandezza della molecola. Per dirla altrimenti, quando viene sintetizzato o estratto, l’acido ialuronico può essere più o meno grande. Più è grande la molecola e maggiore è il peso molecolare, viceversa quanto più è piccola, tanto più inferiore è il peso molecolare; quindi peso molecolare e grandezza della molecola sono legate da un rapporto direttamente proporzionale.

Che differenza implica un diverso peso molecolare?

Perché ci interessa sapere il peso molecolare dell’acido ialuronico? Per una ragione molto semplice: quanto più è piccola la molecola di acido ialuronico, tanto più facilmente quest’ultima riesce a penetrare a fondo nella pelle e arrivare a rimpolpare il reticolo. Come mai? La pelle è un tessuto composto a strati che, andando dall’esterno verso l’interno, corrispondono a epidermide, derma e strato sottocutaneo. L’epidermide costituisce la prima barriera protettiva dell’organismo nei confronti dell’ambiente esterno e solo le molecole più piccole riescono a oltrepassarla. Per andare a rimpolpare il reticolo di acido ialuronico c’è quindi bisogno di cosmetici in cui la molecola abbia un basso peso molecolare, altrimenti rischia di restare in superficie e di non riuscire ad andare ad “aiutare” la pelle laddove ce n’è più bisogno. Ciò non vuol dire che i prodotti a base di acido ialuronico dall’alto peso molecolare sono inutili, ma soltanto che l’idratazione dovuta all’acido ialuronico riguarderà solo l’epidermide, poiché si impedisce all’acqua presente sulla superficie di evaporare.

Qual è meglio scegliere? Dipende dall’età: una donna più in là con gli anni dovrà esigere prodotti con acido ialuronico dal basso peso molecolare in quanto ha bisogno di aumentarne la presenza nello strato sottocutaneo; le più giovani possono invece accontentarsi di un’idratazione cutanea superficiale in quanto un eccesso di molecole di acido ialuronico nello strato sottocutaneo creerebbe soltanto uno squilibrio nella produzione endogena della molecola.