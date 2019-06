In Alto Adige, alle porte delle Dolomiti, nei 5 nuovi chalet – suites inaugurati a luglio 2018, i giorni scorrono lenti, in un concept che unisce la natura al lusso. Nel piccolo paese di Mantana, poche case e una bellissima chiesa con un alto campanile con la tipica copertura a cipolla, Purmontes è un gioiello architettonico contemporaneo senza tempo che si integra in questo paesaggio dove il tempo si è fermato.

La modernità del Purmontes è sapientemente combinata al passato, le tradizioni locali si sposano con il comfort in tutte le declinazioni; il wellness di lusso è interpretato in un modo totalmente nuovo dove il rapporto stretto con la natura e la scoperta della sua varietà e delle sue meravigliose caratteristiche giocano un ruolo fondamentale. E’ un luogo magico dove rigenerarsi in un contesto raccolto e isolato, in un ambiente esclusivo.

La struttura luminosa, realizzata con criteri green ospita 5 chalet suites, ognuno dei quali ha un’ infinity pool privata, grande terrazza o giardino e camino; accanto il maneggio con box privato per il proprio cavallo. Davanti al PURMONTES il raccolto laghetto balneabile senza cloro, con acqua di fonte invita gli ospiti ad immergersi nell’acqua fresca per un bagno di salute. I 5 chalet suites sono un inno alle forme contemporanee unite armoniosamente con il carattere alpino: il legno antico, la pietra, i tessuti pregiati realizzati artigianalmente, la cura degli elementi di arredo, l’illuminazione studiata nei dettagli, le grandi pareti di vetro che catturano la natura esterna invitandola ad entrare negli spazi originali e prestigiosi degli chalet. Gli spazi comuni comprendono un’incantevole spa e un salotto – biblioteca dove intrattenersi con gli altri ospiti. Tutt’intorno solo pace e quiete, tra pascoli, boschi e il piccolo paese di Mantana.

Purmontes Loft Spa

La spa del Purmontes è un angolo di benessere, dove rilassarsi nella splendida terrazza dopo aver fatto una sauna finlandese o un bagno turco; l’area relax panoramica con letti di fieno è un luogo per sognare.

I servizi di lusso

Colazione e cena vengono serviti nello splendido lounge, un luogo tranquillo e di charme dove accomodarsi e contemplare gli spazi di design.

La scuderia dei cavalli permette di cavalcare i cavalli del maneggio; consente anche di portare il proprio cavallo per esplorare con lui i dintorni. Lo staff specializzato si prende cura degli amici a quattro zampe.

Tariffe a partire da 310 euro a persona a notte, in mezza pensione, (con anche uno spuntino pomeridiano).

Purmontes

Mantana 42 | I-39030 San Lorenzo

Tel +39 0474 403133

Fax +39 0474 403240

E-Mail purmontes@winklerhotels.com

www.winklerhotels.com