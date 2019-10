Benvenuto autunno! Noi della redazione di Luxgallery ci sentiamo di affrontarlo nel migliore dei modi, Netflix e copertina ovviamente, mentre siamo impegnati a cercare in ogni dove delle notizie interessanti da raccontarvi. Ma c’è una cosa in particolare che vorremmo suggerirvi per addolcire le giornate uggiose di Ottobre, ebbene, si tratta del Pumpkin Spice Latte. Che diavoleria è mai questa, vi starete chiedendo?! È una delle cose più buone di questa bellissima stagione, insieme alle caldarroste e al vin brûlé. Nient’altro che una tazzina fumante di latte di zucca speziato. Ecco a voi la ricetta ed il procedimento, non ve ne pentirete!

LISTA DELLA SPESA X UN BUON PUMPKIN SPICE LATTE

Cosa serve per lo sciroppo

– 600 gr di zucchero

– 500 ml di acqua fredda

– 1/2 c.a.c. di cannella

– 1/2 c.a.c. di zenzero in polvere

– 1/4 c.a.c. di noce moscata

– 1 pizzico di peperoncino

– 400 gr di zucca già sbucciata

Cosa aggiungere in tazza

– 2 cucchiai di sciroppo di zucca

– 150 ml di latte

– 80 ml di caffè

– Panna montata (se volete accontentarvi va bene anche quella spray)

Tagliate la zucca a dadini e mettetela in una pentola con 2 cucchiai di acqua, poi spostate tutto su un fornellino e, a fuoco alto, portate il composto a bollire. Raggiunta l’ebollizione, abbassate la fiamma e continuate a cuocere fino a quando la zucca non diventa cremosa e morbida e l’acqua non è evaporata del tutto. Poi versate la zucca nel frullatore e frullatela, va bene anche un frullatore a immersione. Adesso passate alla realizzazione dello sciroppo per la realizzazione del Pumpkin Spice Latte. All’interno di un pentolino mescolate lo zucchero con l’acqua e, a fiamma bassa e continuando a mescolare, portate tutto a ebollizione. Una volta che lo zucchero si è sciolto completamente, aggiungete le stecche di cannella, le spezie e la polpa di zucca che avete preparato precedentemente, continuando a mescolare sempre a fiamma bassa per 5/10 minuti.

Scaldate dunque il latte portandolo quasi al punto di ebollizione (ma non fatelo bollire!) e, nel frattempo, versare 1-2 cucchiai del vostro sciroppo di zucca dentro ogni tazza grande. In aggiunta allo sciroppo, versate prima il caffè caldo, è più che sufficiente una tazzina a testa, e successivamente il latte. Se volete un effetto visivamente più invitante e siete particolarmente golosi potete montare il latte prima con un schiumino o un cappuccinatore. Infine, divertitevi con la panna montata, via libera ad una torre più alta di quella in cui era rinchiusa Raperonzolo. Correte sul divano, non rovesciatevi il Pumpkin Spice Latte addosso, play su Netflix e buon autunno!