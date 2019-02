Puma Woman presenta NOVA, la nuovissima sneaker per le donne dall’animo Girl Power. Le scarpe sono caratterizzata da uno stile audace e irriverente che unisce il classico design da running anni ’90 con dettagli all’avanguardia. Per rappresentare NOVA, la Puma ha scelto la modella e attrice Cara Delevingne, perfetta per rappresentare la nuova generazione appassionata ai Ninety. Le sneakers sono composte da una tomaia sottile in mesh abbinata a sovrapposizioni in pelle scamosciata, disponibili in vari colori e a partire da giovedì 14 Febbraio 2019, le Nova saranno in vendita online e in retailers selezionati.

Cara Delevingne e Puma

La modella e attrice Cara Delevingne diventa testimonial della nota marca sportiva tedesca Puma. Cara prende parte all’iniziativa del brand sul concetto ‘’Do You’’, ovvero una serie di campagne pubblicitarie incentrate sul ‘’credere in se stessi’’. La modella gira dei mini-documentari sulle donne, nei quali mostra di avere un carattere super strong che si sposa alla perfezione con lo stile Puma. Ispirare fiducia e motivare le donne di tutto il mondo e incentivare la bellezza naturale questo è l’obiettivo del marchio Puma. Un progetto speciale, nato nel 2017 e presentato alla London Central Saint Martins College, con tanto di piattaforma creata dalle donne per le donne, con lo scopo di condividere le proprie storie e provare a cambiare un mondo fatto di sola apparenza. I difetti sono belli come le donne e la bellezza non è altro che l’insieme di vari aspetti quindi non solo di quello fisico. La scelta di Cara Delevingne, non è casuale, la modella ha fatto delle sue sopracciglia nere e marcate un punto di forza. Puma desidera sensibilizzare e incoraggiare tutte le donne ad avere fiducia in loro stesse, a fare delle loro particolarità dei punti di forza per combattere i pregiudizi che fanno tanto Medioevo. Inoltre Puma e Cara, hanno realizzato assieme due paia di lacci speciali con il logo ‘’Do You’’, un vero revival delle sneakers anni ’90.

Puma un marchio storico

La società della Puma fu fondata, con il nome Gebrüder Dassler Schuhfabrik, nel 1924 in Germania da Rudolf Dassler e il fratello Adolf Dassler. Adolf si occupava di fabbricare materialmente le scarpe mentre Rudolf si occupava della distribuzione e della parte gestionale. Nel 1948, i due fratelli decisero di dividersi a metà l’azienda spartendosi anche i dipendenti. Adolf fondò l’Adidas mentre Rudolf, la Ruda, il cui nome fu poi cambiato in Puma. Attualmente Puma conta circa 6.831 impiegati e distribuisce i suoi prodotti in oltre 80 nazioni e dal 2007 fa parte del gruppo del lusso francese Kering. I prodotti più venduti da Puma sono abbigliamento e scarpe sportive e sicuramente le nuove sneakers NOVA faranno scintille.