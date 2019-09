Ufficialmente la Settimana della Moda di Milano P/E 2019 inizia il 17, ma le sfilate vere e proprie prendono il via solamente mercoledì 18. La giornata si aprirà con la conferenza stampa alle 9:30 ma proseguirà alle 10:30 con la sfilata Angel Chen in Via Olona, 6 bis. alle 11:30 ci sarà Tiziano Guardini Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust in Piazza Duomo – Scalone Arengario. 12:30 il debutto di Peter Pilotto in Via A. Manzoni, 42. 13:15 Calcaterra in Via Meravigli, 7. 14:00 si tornerà in Via Olona, 6 BIS per seguire la sfilata di Marco Rambaldi Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust. Nel pomeriggio alle 15:00 ci sarà Arthur Arbesser in Location Tbc. Alle ore 16:00 sarà la volta di Prada in Via Lorenzini, 14. Alle 17:00 Annakiki in Via Calabiana, 6. Alle 18:00 Alberta Ferretti in Piazza Lina Bo Bardi, 1. Alle 19:00 N°21 presenterà la collezione uomo/donna in Via Archimede, 26. Per concludere alle 20:00 ci sarà Jil Sander in Via Brera, 28.

Sfilate Giovedì 19 Settembre 2019

Inizierà la giornata Max Mara alle 9:30 in Via Roentgen, 1. Seguirà alle 10:30 Emporio Armani con il doppio show prima in Via Bergognone, 59 e in seguito l’ACT N°1 Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust in Via Olona, 6 BIS. Alle 12:30 ci sarà Fendi nella Location TBC. Alle ore 13:30 Anteprima in Via San Luca, 3. 14:30 Genny in Piazza Affari, 6. 15:30 Luisa Beccaria in Via Palestro, 16. 16:30 Vivetta presso Location TBC 17:30. Simona Marziali – MRZ (vincitrice di Who’s on Next 2018, progetto di scouting dedicato al Made in Italy) Supported by CNMI Location TBC. 18:30 Bottega Veneta in Via Senato, 10. 18:30 Daniela Gregis in Piazza Sant’ambrogio, 23/A e per concludere alle 20:30 Moschino in Via Piranesi, 14.

Sfilate Venerdì 20 Settembre 2019

Tod’s aprirà la quarta giornata dedicata alla moda alle in Via Palestro, 14. 10:30 Blumarine in Corso Venezia, 16. 11:30 Brognano in C.So Venezia, 51. 12:30 Sportmax in Piazza Lina Bo Bardi, 1. 13:15 Antonio Marras in Corso Buenos Aires, 33. 14:00 Etro in Via Conservatorio, 12. 15:00 Marni in Viale Umbria, 42. 16:00 Iceberg presso Location Tbc e a seguire Marco De Vincenzo. 18:00 Aigner in Piazza Duomo – Scalone Arengario. 19:00 Frankie Morello presso Location Tbc. terminerà alle 20:00 Versace in Piazza VI Febbraio.

Sfilate Sabato 21 Settembre 2019

Inizierà alle 9:30 Salvatore Ferragamo in Via E. Besana 12. 10:30 Gabriele Colangelo in Piazza Duomo – Scalone Arengario. 11:30 MSGM in Viale Alemagna, 6; 12:30 Cividini in Via San Gregorio, 29. 14:00 Ermanno Scervino in C.So Venezia, 16. 15:00 Philosophy Di Lorenzo Serafini in Viale Alemagna, 6. 16:00 Giorgio Armani in Via Borgonuovo, 11. 17:00 Stella Jean presso Location TBC. 18:00 Agnona in Via Vigevano, 18. 19:00 Missoni presso Location TBC e alle 20:00 GCDS in Piazza Lina Bo Bardi, 1. Alle 13:15 ci sarà il CNMI Camera Buyer Italia Event.

Sfilate Domenica 22 Settembre 2019

9:30 Drome in Via Olona, 6 Bis. 10:30 ci sarà il ritorno in passerella di Boss in Via Savona, 56. 11:30 Shuting Qiu Supported By CNMI in Piazza Duomo – Scalone Arengario. 12:30 Laura Biagiotti in Via Rivoli, 6. 13:15 Fila in Via Watt, 15. 15:00 Atsushi Nakashima in Piazza Duomo – Scalone Arengario. 16:00 Gucci in Via Mecenate, 77. 17:00 Cristiano Burani in Via Meravigli, 7. per finire alle 20:00 ci sarà il Green Carpet Fashion Awards Italia 2019.

Sfilate Lunedì 23 Settembre 2019

L’ultimo giorno sarà dedicato interamente agli artisti emergenti. Alle 9:30 Ultràchic Supported By CNMI in Piazza Duomo – Scalone Arengario e alle 10:30 Alexandra Moura sempre in Piazza Duomo ma presso Scalo. Per concludere la settimana della moda milanese ci sarà il Fashion Hub and Emerging Designers Market Day.