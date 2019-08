Programmazione sfilate Milano Fashion Week settembre 2019

Il Calendario della Milano Fashion Week di Settembre 2019, tutte le sfilate e gli eventi dedicati alle collezioni della Primavera Estate 2020: date, orari e location, per non perdere neanche un momento della Settimana della Moda milanese. La Milano Fashion Week è pronta a partire il 17 Settembre 2019 e ci terrà compagni fino a lunedì 23 dello stesso mese. Questa è l’occasione per scoprire le collezioni della Primavera/Estate 2020 del made in Italy, realizzate dai migliori stilisti italiani e pronte a dettare i trend per la bella stagione. La programmazione verrà aggiornata man mano.

Sfilate Mercoledì 18 Settembre 2019

Ufficialmente la Settimana della Moda di Milano P/E 2019 inizia il 17, ma le sfilate vere e proprie prendono il via solamente mercoledì 18. Grazie a foto e video è possibile seguire tutto ciò che accade in passerella sin dal primissimo défilé. Sempre più di frequente sono le maison di moda stesse che mettono a disposizione i video live delle sfilate sia sul sito che sui social ufficiali del brand. Il primo giorno è anche utile ricordarsi che ci sono anche tanti eventi nella Fashion Week di Settembre 2019 da scoprire e ai quali prendere parte.

Sfilate Giovedì 19 Settembre 2019

Cominciamo ad entrare nel vivo della Milano Fashion Week PE 2020 e a capire un po’ quali sono le tendenze che andranno affermandosi per la bella stagione. Come al solito si inizia la mattina presto e si va avanti fino a sera, per un’intera giornata dedicata alle collezioni Primavera Estate 2020.

Sfilate Venerdì 20 Settembre 2019

Ci si prepara al weekend, il momento più intenso delle sfilate milanesi della Primavera Estate 2020. Siamo sempre alla scoperta di tendenze e novità da mettere nel nostro armadio per la bella stagione e siamo sicure che le proposte degli stilisti non ci deluderanno.

Sfilate Sabato 21 Settembre 2019

E finalmente arriva il fine settimana. Questo è il momento in cui i grandi nomi scendono in passerella. E’ anche il momento in cui chi non lavora direttamente nel mondo della moda ha più tempo per godersi le sfilate della Primavera Estate 2019.

Sfilate Domenica 22 Settembre 2019

La domenica è l’acme della Settimana della Moda di Milano PE 2020, una vera e propria festa e l’occasione per godersi tutti gli show che vanno in passerella da mattina a sera. Sempre in questa data, seppure non collegata alla Milano Fashion Week, va spesso in scena anche la sfilata di Dolce&Gabbana.

Sfilate Lunedì 23 Settembre 2019

E’ il giorno di chiusura e il ritmo cala vistosamente. In genere le sfilate occupano solo la mattina e per l’ora di pranzo si è pronti a dichiarare conclusa la Milano Fashion Week Primavera Estate 2019. Resta da vedere cosa ricorderemo di questo evento fashion imperdibile.