Priyanka Chopra sembra arrivare direttamente dagli anni Novanta, lo slip dress è tornato di moda proprio come lo indossava Kate Moss. Di solito si presenta di raso o di seta e la lunghezza fino alla caviglia lo rende perfetto da indossare sia con i tacchi che con dei sandali bassi. La bellissima Priyanka Chopra lo ha sfoggiato per andare a fare una passeggiata in centro città perché il tessuto leggero e il taglio morbido lo rendono uno dei capi must have dell’estate!

Lo slip dress di Priyanka Chopra: tutto da copiare

Nei giorni afosi come quelli degli ultimi tempi, tutte noi dovremmo ispirarci allo stile glamour ma molto fresco di Priyanka Chopra. La modella ha scelto uno slip dress sui toni dell’azzurro con varie fantasie geometriche e dei fiori sullo sfondo che si intrecciano tra di loro. Visto il caldo torrido della città, poi, le spalline sono super sottili per lasciare le spalle e le braccia libere ed evitare così i sudori tanto sgraditi sui vestiti. L’abito scende morbido lungo il corpo di Priyanka, che lo indossa con una certa eleganza, e che proprio grazie a questo vestito lungo mette in risalto le sue forme tanto apprezzate in giro per il mondo.

La lunghezza è il vero punto forte e lo consacra come uno dei vestiti da avere in estate. Arriva poco sopra le caviglie, permettendo così di indossarlo in maniera super glamour con due tipi di calzature. Un paio di sandali nude, per rimanere in stile anni Novanta, oppure un sandalo gioiello. Personalmente aggiungerei all’elenco anche le sneakers (meglio se bianche come quelle della Marcuzzi). Copiare Priyanka è possibile, per esempio con lo slip dress proposto da & Other Stories. Si tratta di un abito di raso di colore verde menta con le spalline composte da sue fili sottili che si incontrano e si uniscono in un nodo super glamour.