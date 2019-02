Tutte le donne sognano il principe azzurro, ed eccolo qui: biondo, occhi azzurri e fisico mozzafiato, si chiama Ben Dahlhaus, e viene dalla Svezia. Il suo sguardo infatti freddo come il posto da cui proviene, la barba folta e quel viso angelico fanno di Ben uno degli uomini più affascinanti del mondo. Il modello è diventato famoso di recente grazie alla campagna pubblicitaria di un noto marchio di orologi di lusso, Luxury Brathwait. Ben ha posato in diversi scatti e girato un video clip con un fotografo, Esra Sam. È bastata una sola campagna pubblicitaria per farlo diventare il sex symbol del 2019. Per adesso possiamo limitarci a guardare e chissà chi sarà la fortunata a conquistare il cuore di Ben.

La nuova generazione di modelli alla Ben Dahlhaus

Il modello dagli occhi di ghiaccio ha fatto breccia nel cuore del fashion system. Ben Dahlhaus è parte della nuova generazione di modelli che ultimamente calcano le passerelle. Uomini con la barba incolta e i capelli lunghi, a cui non possiamo che associare le caratteristiche di aitanti vichinghi. Tra questi ce ne sono diversi, come quelli che dominano le passerelle di Etro uomo o di Dondup. Sicuramente Ben Dahlhaus ha un fascino particolare dato dall’espressività dei suoi occhi, che risultano nella maggior parte degli scatti cupi e penetranti, quasi volessero sfondare la linea di confine tra realtà e scatto fotografico. Spesso il modello viene paragonato a Olivier Langhendries, anch’esso modello ma di origine belga, che sfila soprattutto per brand italiani. Possiamo affermare dunque che: la vecchia generazione di uomini metrosexual alla David Beckham sta scemando per fare spazio a ad un uomo rude e selvaggio.

Ben Dahlhaus i social e la moda

Ben Dahlhaus come tutti i modelli che si rispettino ama il mondo social, su Instagram non perde occasione per postare foto vestito e non. Dopo la prima campagna pubblicitaria, Ben ha scalato le vette dell’alta moda e ha di recente partecipato anche al lancio della nuova collezione primavera/estate 2019 di Boss, brand di abbigliamento californiano. Attualmente è sponsor ufficiale del marchio gioielli di lusso Montblanc, non possiamo che augurarci di vedere Ben calcare le passerelle italiane così da poter ammirare questo ‘’capolavoro’’ svedese dal vivo.