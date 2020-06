Principato di Monaco, i reali di domani. La prima apparizione pubblica di Jacques e Gabriella

La quarantena sembra essere ormai dimenticata del tutto e, quantomeno in Europa si sta lentamente facendo ritorno alla vecchia e sana routine. Un esempio lampante lo fornisce il Principato di Monaco che, il 23 di giugno ha festeggiato la ricorrenza di San Giovanni. Una ghiotta imperdibile occasione per la famiglia reale, che è finalmente tornata sul balcone di Palazzo Grimaldi. I Reali erano già comparsi in pubblico qualche giorno prima, in visita ad un ristorante. Adesso, invece, si è dato il via agli eventi ufficiali, tra cui appunto il primo risalente alla festività di San Giovanni.

Il reduce Principe Alberto di Monaco è sembrato godere di ottima forma, nonostante sia reduce dal Coronavirus. Charlene ha sbaragliato tutti con un outfit in total black, che ha valorizzato con un rossetto dalla tinta rossa. Ma le star vere e proprie altri non sono stati che i principini gemelli Jacques e Gabriella. Jaques, vestito come papà, camicia bianca e giacca nera, proprio come papà Alberto, mentre Gabriella era in bianco. Un vestitino candido con degli svolazzanti volant sulle maniche, abbinato a un cerchietto decorato con un vaporoso fiocco laterale in tinta.

Per celebrare la ricorrenza della Festa della Mamma monegasca, così com’è stato esplicato sul profilo Instagram della coppia di reali, Alberto di Monaco ha deciso di fare una sorpresa alla consorte Charlene con un romantico date in famiglia. «Questa mattina, la principessa si è recata al reparto maternità del Centre Hospitalier Princess Grace per congratularsi con le giovani madri e incontrare i piccoli nati nel Principato. Per l’occasione, la coppia regale e i suoi bambini, il Principe ereditiere Jaques e la Principessa Gabriella, hanno preso parte ad un momento intimo al ristorante Castelroc, che ha da poco riaperto le proprie porte». Recita ciò la didascalia che correda il post pubblicato su Instagram.