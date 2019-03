Era già chiaro che i creativi della moda ed i cittadini che si aggirano per le strade delle grandi città, Londra, Parigi, Milano, New York, Tokio, tanto per citarne qualcuna, fossero determinanti per tirare fuori il meglio tra tutti i trend di stagione. Mescolano massicce sneakers con abiti eleganti, creando così un un’atmosfera chic rilassata. Indossano blazer audaci con cinture spesse, orecchini esagerati ed animalier ovunque, le icone della moda colpiscono le strade con colori, sia fluo che scuri, e sicurezza. Abbinati a trucco nude e minimal, abiti color pastello e bagliori di denim, questi look casual trasudano primavera da tutti i fiori, ops pori.

In safari we trust

C’è un nuovo trend ispirato alle vacanze in città. Il look è l’abbigliamento da viaggio indossato per tutti i giorni. È composto da diversi pezzi chiave, tutti elementi che ti aspetteranno nel tuo assortimento per la primavera 2019. Gonne avvolgenti simili a sarong, bermuda, magliette tinte in filo e camicie cubane squadrate. Non dimenticare la protezione solare. Gli accessori chiave completano il look: marsupi, gioielli di perle e conchiglie e foulard. Ci sono persino top e vestiti a rete e guaine all’uncinetto per l’arrivo dell’estate.

Punte di colore

Al giorno d’oggi le tendenze sono sputate fuori dallo street style. E i più influenti tra gli influencer di street style possono avere tanta influenza sui consumatori quanto una sfilata di haute couture. Ad ogni modo niente paura perché per quanto riguarda la primavera 2019 strade e passerelle si son messe d’accordo, nessun dubbio! La primavera vede picchi di colori decisi, dal bianco ghiaccio che acceca al verde acido.

Animali fantastici e dove trovarli

Leopardato, pitonato, pelle di mucca, pelle di cervo, coccodrillato, tigrato, stampe zebrate, erano tutti presenti sulle passerelle che parlano della primavera 2019, quindi gettate via le paure sulla stampa animalier ed avvicinatevi alla natura. Il classico leopardato è la via più facile per conquistare il mercato di massa, anche se la pelle di serpente al neon proposta da Off-White potrebbe essere in qualche modo reinterpretata dallo street style per un approccio più sobrio.

Denim in back

Si parla di giacche da camionista super-oversize, jeans larghi e pantaloni cargo in denim. Non temere il colore o di sovrapporre più sfumature in un solo outfit, anzi. In effetti l’effetto patchwork rende creativi i tuoi item. I volant continuano a governare per un’altra stagione, e questo dettaglio è stato trasposto anche nella categoria denim, insieme a bordi drammaticamente sfilacciati.

