Primark Halloween 2019: i più teneri travestimenti per bambini

Fate tutti attenzione per favore! Possiamo solo prenderci un minuto dallo stress quotidiano per intenerirci e per apprezzare questi costumi di Halloween per bambini? Seriamente, ferma tutto e fai un piccolo respiro perché Primark ha rilasciato una vasta gamma di costumi per bambini. Inutile dire che queste foto di baby spaventosi illumineranno seriamente la tua giornata.

Un Halloween spaventoso!

Non solo sono spaventosamente carini ma completi di collant morbidi e lanosi, questi abiti di Halloween sembrano così accoglienti che probabilmente ci coprirai i tuoi bambini non solo per Halloween, ma durante tutto l’inverno. Chiaramente sono richiamati all’appello anche gli zii, i cugini, i nonni, gli amici di famiglia e chiunque altro abbia in mente di fare un regalino sfizioso. Entrambi questi costumi di Halloween costano 10 euro ciascuno, che riteniamo essere davvero economici considerando la quantità di gioia che porteranno alla tua vita. Soprattutto perché parliamo di questa inquietante, misteriosa, bellissima e gustosissima (non scordatevi il Pumpkin Spice Latte) stagione. E dato il fatto che non sono disponibili per l’acquisto online, ti suggerisco di non camminare ma di correre al Primark più vicino immediatamente. Dalle zucche agli unicorni con piccole pance rotonde, queste tute hanno cappucci in pile e più personalità di quanto possiamo gestire. Inoltre, sono così adorabili che probabilmente li comprerò entrambi, anche se non ho figli!